Am Wochenende handelt nur ein großer Markt, und der sendet nach dem Freitagsbeben an der Wall Street ein auffälliges Signal.

Bitcoin kämpft am Wochenende nach Zweijahrestief um 60.000er-Marke

Auslöser des Absturzes war der Ausverkauf bei KI-Werten an der Wall Street

Ob die Erholung auf Aktien überspringt, zeigt sich erst zum US-Handelsstart

Der Bitcoin hat sich am Samstag von seinem tiefsten Stand seit zwei Jahren gelöst und ist zeitweise um knapp neun Prozent auf über 60.000 US-Dollar gestiegen. Heute liegt die Urkryptowährung wieder etwas unter der psychologisch wichtigen Marke bei rund 59.000 US-Dollar. Damit sendet der einzige große Markt, der auch am Wochenende handelt, vor dem US-Handelsstart am Montag ein erstes Stimmungssignal nach einer der verlustreichsten Wochen an der Wall Street seit April 2025.

Wie der KI-Ausverkauf den Bitcoin mitriss

Zuvor war die Kryptowährung bis auf gut 55.000 US-Dollar gefallen, den niedrigsten Wert seit September 2024. Den Anstoß lieferte der Aktienmarkt: Das Börsendebüt von Anthropic am Donnerstag entfachte die KI-Euphorie nicht neu, am Freitag gab der Titel einen Großteil seiner Gewinne vom ersten Handelstag wieder ab, auch NVIDIA geriet massiv unter Druck. Der NASDAQ Composite schloss am Freitag 5,28 Prozent tiefer bei 22.617,73 Punkten und rutschte damit für 2026 ins Minus.

Die Nachrichtenagentur Reuters führt die Kryptoschwäche vor allem auf Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen und steigende Finanzierungskosten zurück, hinzu kam der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang. Am Zinsmarkt setzen Händler zudem verstärkt auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.

Was für Rückenwind am Montag spricht

Weil Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt werden, gelten sie am Wochenende als Frühindikator für die Risikobereitschaft. Die kurzzeitig zurückeroberte Marke von 60.000 US-Dollar nimmt zumindest den akuten Panikdruck aus dem Markt. Das könnte für eine technische Gegenbewegung zum Handelsstart sprechen, vor allem bei den am Freitag besonders stark verkauften KI-Titeln.

Warum der Bitcoin-Rebound noch keine Wende ist

Gegen eine echte Signalwirkung spricht die Richtung des Zusammenhangs. Reuters beschreibt, dass sich der Bitcoin zunehmend im Gleichschritt mit Aktien bewegt und unter dem starken US-Dollar sowie höheren Realrenditen leidet. Das deutet darauf hin, dass der Kryptomarkt eher der Wall Street folgt als umgekehrt. Zudem haben sich die Belastungen vom Freitag über das Wochenende nicht aufgelöst, weder die Zinssorgen noch die Bewertungszweifel bei KI-Werten.

Worauf es für Aktionäre jetzt ankommt

Für Aktionäre von Technologie- und KI-Werten ist die Erholung am Wochenende damit vor allem ein Stimmungsindikator, kein fundamentaler Treiber. Aussagekräftiger ist, ob die börsengehandelten Bitcoin- Fonds in den USA am Montag wieder Zuflüsse verzeichnen. Sie ruhen am Wochenende und zeigen als Erstes, ob institutionelles Geld in risikoreichere Anlagen zurückkehrt. Längerfristig entscheidet der Zinsentscheid der Fed im Dezember darüber, ob der Druck auf Technologiewerte nachlässt.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.at

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