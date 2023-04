Nach Dogecoin-Logo auf Twitter: Ist das der nächste Meme-Coin, der eine Kursexplosion hinlegt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es war einer der großen Aufreger der Woche, als das Twitter-Logo kurzerhand durch den DOGE-Kopf ersetzt wurde. Investoren wurden sofort wieder daran erinnert, dass Elon Musk schon seit langer Zeit große Pläne mit dem Meme-Coin angekündigt hat und waren auch sofort wieder zuversichtlich. In der Spitze ist der DOGE-Kurs um mehr als 30 % gestiegen und hat sich kurzzeitig auch auf Platz 7 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung katapultieren können und damit Cardano (ADA) verdrängt. Inzwischen haben die beiden allerdings die Plätze wieder getauscht. Nun sieht es so aus, als würde erneut ein Meme-Coin kurz vor der Kursexplosion stehen.

Kommt hier die nächste Kursexplosion? Jetzt Gelegenheit nutzen und $LHINU im Presale sichern.

Love Hate Inu ist der Name, an dem man zur Zeit im Krypto-Space nicht vorbeikommt. Der Meme-Coin $LHINU erreicht im Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Umstäze und steht nun kurz davor, die 3 Millionen Dollar Grenze zu knacken. Das macht schnell deutlich, dass Investoren davon überzeugt sind, dass der $LHINU nach dem Launch das Potenzial zur Kursexplosion hat. Das ist auch kein Wunder. Sieht man sich die Beispiel-Umfragen auf der Website an, wird schnell klar, dass die sozialen Medien bald voll davon sein dürften und so die Bekanntheit von Love Hate Inu schnell ansteigt.

Was ist Love Hate Inu?

Love Hate Inu ist mehr als nur Memes. Auch wenn die Beispiele auf der Website schnell deutlich machen sollen, dass man den LHINU-Token unter den Meme-Coins einstufen kann, so kommt dieser doch mit einem echten Mehrwert und wird damit auch zum Utility-Token. Genau diese Mischung dürfte auch das Erfolgsrezept hinter dem neuen Projekt sein. Auf Love Hate Inu erhält die Community nämlich nicht nur die Möglichkeit, selbst Umfragen zu erstellen und daran teilzunehmen, sondern wird auch für die Teilnahme belohnt.

Jetzt rechtzeitig im Presale einsteigen und LHINU zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Wenn man auf den ersten Blick denken könnte, welchen Mehrwert das bringen soll, der sollte bei der Meinungsforschungs-Industrie genauer hinsehen. Diese ist milliardenschwer und es wird immer schwerer, Menschen zur Teilnahme an Umfragen zu bewegen. Niemand nimmt mehr Anrufe entgegen, bei denen man “kurz ein paar Fragen beantworten” soll und auch Mails von Unternehmen, wie zufrieden man mit dem Service war, bleiben meist unbeantwortet.

Das Vote 2 Earn Konzept von Love Hate Inu

Hier kommt das neue Vote 2 Earn Konzept von Love Hate Inu ins Spiel. Auf der Plattform kann jeder, der LHINU-Token hält, Umfragen erstellen. Neben den witzigen Memes zu banalen Dingen im Alltag, zu denen so gut wie jeder eine Meinung hat und die schnell auf Twitter und Co. viral gehen können, kann das eben auch für Unternehmen, Künstler und jeden, der vor ein breiteres Publikum tritt, sehr interessant werden.

Jetzt noch zum günstigen Vorverkaufspreis dabei sein und LHINU im Presale sichern.

Umfragen, die auf der Love Hate Inu Plattform erstellt werden, sind für die gesamte Community zugänglich und durch die Belohnung mit Coins für die Teilnahme, wird das Engagement hoch gehalten. Um teilnehmen zu können, müssen allerdings auch LHINU-Token fürs Staking eingesetzt werden, was ein weiterer, großer Vorteil ist. So ist nämlich gewährleistet, dass das Ergebnis zwar anonym, aber dennoch verifiziert ist. Eine Verfälschung durch Bots ist nicht möglich, da diese keine Coins einsetzen können.

Viele Möglichkeiten für Unternehmen

Während Unternehmen Unsummen dafür ausgeben, Ihre Kunden auch nach dem Verkauf noch dazu zu bringen, Feedback zu geben und nach jeder Bestellung wochenlang Mails kommen, ob man das Produkt oder den Service vielleicht nicht doch bewerten will, werden auf Love Hate Inu die User gerne freiwillig an den Umfragen teilnehmen und so Coins verdienen.

Durch den Einsatz der Blockchain eröffnen sich hier neben völliger Transparenz noch weitere Möglichkeiten, wie das Erstellen von NFTs für potenzielle Kunden, die zum Beispiel Rabattcodes oder ähnliche Benefits enthalten können. So können neben der herkömmlichen Belohnung durch LHINU-Token noch weitere Anreize geschaffen werden, um die Community anzusprechen und dadurch vielleicht auch als Kunden zu gewinnen.

Hohes Gewinnpotenzial bis zum Handelsstart

Der Vorverkauf läuft schon in den ersten 3 Wochen äußerst erfolgreich an und neben den bisher genannten Gründen dürfte das unter anderem auch daran liegen, dass der Presale in mehreren Stufen stattfindet, von denen in jeder weiteren Stufe der Preis erhöht wird. Für Investoren, die vor den Preiserhöhungen einsteigen, bedeutet das, dass sie von diesen bereits profitieren.

Der Listingpreis an den Kryptobörsen für einen $LHINU liegt bei 0,000145 – das ist der Startpreis, sobald der Coin an der ersten Exchange gehandelt wird. Derzeit bekommt man den Coin aber noch für 0,000105 USDT. Daraus ergibt sich alleine schon bis zum Handelsstart ein Buchgewinn von fast 40 %. Nach dem Launch kann der Kurs innerhalb kürzester Zeit sprunghaft ansteigen und noch deutlich höhere reale Gewinne herbeiführen, wenn das Projekt sich durchsetzt. Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass hier Gewinne von mehreren tausend Prozentpunkten möglich sind.

Hier gibt es den $LHINU noch zum günstigen Vorverkaufspreis.





Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.