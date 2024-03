Nach dogwifhat Explosion: Dieser Coin begeistert als nächstes die Anleger

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einer eher verhaltenen Wochen zieht der WIF-Coin wieder Aufmerksamkeit auf sich, indem er die Charts der Top Performer erneut anführt. Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete der Coin einen Anstieg um 25%, was seine Fähigkeit zu zyklischen Kursausschlägen unter Beweis stellt.

Besonders eindrucksvoll zeigt dies die Entwicklung im letzten Monat, in dem WIF eine Performance von 689% erreichte. Seit Beginn des Februars zeigt die Kursentwicklung konstant nach oben, und die aktuelle Trendlinie deutet weiterhin auf eine positive Kursentwicklung hin.

Trendchanal von WIF, Quelle: www.tradingview.com

Historische Aufbereitung

Der WIF-Coin bewegte sich im Februar zunächst in einem engen Kursbereich zwischen 0,2820 $ und 0,4644 $. Nach einer Phase steigender Marktschwankungen erlebte der Coin zwischen 4 und 6.3. 2024 einen Anstieg von 446% innerhalb von sieben Tagen, stieß jedoch unterhalb von 2 $ auf Widerstand. Hier dürfte die Psychologische 2$ Grenze den Ausschlag gegeben haben.

Es folgte eine Korrektur von 47,42% im Kurswert. Nachdem ein Tief von 1 $ getestet wurde, erholte sich der Coin und verzeichnete einen Anstieg von 123,4%, wodurch ein neues Allzeithoch erreicht wurde.

Seither bewegt sich der Preis in einem konsolidierten Bereich zwischen 1,5 $ und 2,5 $. Der MACD-Indikator zeigt noch vor der heutigen Krusstiegern ein wachsendes rotes Histogramm, was auf einen Anstieg der bärischen Kräfte im Markt hingewiesen hätte.

Die aktull bullishe Marktlage hat den technischen indikator allerdings ausgehebelt, und dadurch ist der Preis nun wieder enorm angestiegen. Sollte der Kurs über der Unterstützungsmarke von 2,00 $ bleiben, könnten die Bullen Schwung aufnehmen und versuchen, die obere Widerstandsmarke von 3,00 $ in diesem Monat zu testen. Ein bärischer Trendwechsel könnte den Preis jedoch in den kommenden Wochen zur unteren Unterstützungsebene von 1,00 $ führen.

Preisaussichten für 2024

Für 2024 könnte der Preis von dogwifhat ($WIF) noch einen deutlichen Anstieg zeigen und ein Maximum von 4,12 $ erreichen, falls das Projekt bedeutende Updates veröffentlicht und wichtige Kooperationen ankündigt. Dieser Anstieg könnte insbesondere nach dem “Bitcoin Halving” erfolgen, die Zeit wo Altcoins besonders stark zu wachsen beginnen. Sollte das Projekt jedoch eine negative Entwicklung nehmen oder die Erwartungen nicht erfüllen, könnte dies den Preis auf 1,45 $ senken. Der durchschnittliche Preis könnte sich daraufhin bei 2,78 $ einpendeln.

Für das Jahr 2025 wird erwartet, dass der zunehmende bullische Einfluss und die Stimmung nach dem Bitcoin Halving eine wesentliche Rolle in der zukünftigen Preisentwicklung spielen und den Markt maßgeblich beeinflussen werden. Dadurch könnte der WIF-Preis bis zum Jahresende einen Höchststand von 5,56 $ erreichen.Jedoch ist der Risikofaktor für 2025 die Gewinnmitnahme, die im 2. bis 3. Quartal 2025 als potenzieller Abschwung des Bullenmarktes befürchtet wird. Sollten die Investoren nicht in der Lage sein, die Niveaus zu halten, könnte es zu einer signifikanten Korrektur im Wert kommen. Unter solchen Bedingungen könnte der Tokenpreis auf 2,56 $ fallen. Folglich könnte sich der Preis bei durchschnittlich 4,06 $ einstellen.

Obwohl $WIF derzeit gute Leistungen zeigt, bietet ein jüngerer Coin, der aktuell einen Dip verzeichnet, eine bessere Einstiegsmöglichkeit. SMOG, ein community-orientierter Memecoin, der erst im Februar gelauncht wurde, erreichte bereits eine Marktkapitalisierung von über 250 Millionen Dollar. Dies bietet eine perfekte Grundlage, um das Investment möglicherweise zu verzehnfachen, und bietet trotzdem eine solide Basis für ein risikoarmes Investment.

Chart bietet gerade eine gute Einstiegsmöglichkeit, Quelle: www.dextools.com

Der SMOG-Token hat sich seit seinem Start auf der Solana-Blockchain als interessantes Phänomen etabliert. Eine durchdachte Airdrop-Kampagne, die 35 % der gesamten Token umfasst, zielt darauf ab, die Community aktiv einzubinden und für ihre Teilnahme zu belohnen. Diese Strategie, zusammen mit einer starken Fokussierung auf Marketing (50 % des Angebots), trägt entsprechende Früchte, wie an den Social-Media-Kanälen erkennbar ist.

Die Zusammenarbeit mit der Plattform Zealy verstärkt das Community-Engagement durch tägliche und wöchentliche Quests, wodurch Nutzer Airdrop-Punkte sammeln können. Die Community hat bereits unglaubliche 1,5 Millionen Aufgaben erfüllt, die den Erfolg von SMOG maßgeblich unterstützen.

Der Markterfolg von SMOG zeichnet sich durch einen beeindruckenden Wertzuwachs aus, der nach dem Start um 4.000 % gestiegen ist. Diese Entwicklung positioniert SMOG vor anderen bekannten Meme-Coins, und Gerüchte über ein mögliches Binance-Listing nehmen zu. Die Einführung eines Staking-Protokolls mit attraktiven Renditen und die Erweiterung auf mehrere Blockchain-Systeme, einschließlich Ethereum, zeigen, dass das Projekt an Fortschritt interessiert ist und die Community möglichst breit ansprechen möchte.

Mit dem aktuellen Anstieg des Tokens könnte sich eine gute Einstiegsmöglichkeit ergeben, vor allem noch bevor der Token an großen Börsen gelistet wird. Wie allgemein bekannt, erleben die meisten neuen Token im Bullenmarkt nach ihrer Listung oft einen erheblichen Wertzuwachs.

