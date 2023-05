Nach Tweet von Elon Musk: NOMEME Coin steigt gleich beim Start um 700 % – Nächster PEPE, TURBO oder BEN?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es passiert scheinbar schon wieder. Nachdem Elon Musk schon das eine oder andere Mal mit seinen Tweets dazu beigetragen hat, dass Kryptowährungen eine Kursexplosion hingelegt haben, hat der Dogefather scheinbar schon wieder zugeschlagen. Zumindest ist gerade erneut ein Meme-Coin dabei, eine Kursexplosion hinzulegen, nachdem der CEO von Twitter einen Milady NFT mit der Aufschrift “There is no meme – i love you” gepostet hat.

Während die Top-Kryptowährungen weiterhin seitwärts verlaufen und wenig Bewegung herrscht, sorgen Meme-Coins wieder für deutlich mehr Aufsehen. Es erinnert an die Zeiten, in denen Kleininvestoren Coins für wenige hundert Dollar gekauft haben und innerhalb kürzester Zeit zu Millionären geworden sind. Nur sind es diesmal nicht mehr Shiba Inu und Dogecoin, die für Aufsehen sorgen. In den letzten Wochen ist nach dem Hype um PEPE und die Kryptowährung von ChatGPT (TURBO) nun $SPONGE oder $BEN immer wieder auf Coinmarketcap und Dextools in den Trends aufgetaucht.

Doch wie das bei Meme-Coins eben meistens ist, kommen sie oft aus dem Nichts und wenn es passiert, geht es schnell. Das ist aktuell beim neuen Meme-Coin $NOMEME der Fall. Der Coin ist gerade einmal 2 Stunden alt und in dieser Zeit schon um mehr als 700 % gestiegen. Auch die Marktkapitalisierung beträgt schon 8 Millionen Dollar und das ist ein Zeichen, dass von jetzt an in den nächsten Stunden und Tagen wieder alles möglich ist. Hier könnte gerade wieder Geschichte geschrieben werden und einige Investoren, die relativ früh einsteigen, könnten wieder innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Renditen von mehreren tausend Prozent erreichen. Zahlen, wie sie in der Welt der Meme-Coins schon lange keine Seltenheit mehr sind.

Dass innerhalb von 2 Stunden eine Marktkapitalisierung von 8 Millionen Dollar zustande kommt, ist selbst bei Meme-Coins nicht oft zu sehen und das Handelsvolumen von inwzsichen mehr als 18 Millionen Dollar ist noch deutlich beeindruckender. Morgen um diese Zeit könnte der NOMEME schon einen Anstieg auf das 15-fache oder noch höher hinter sich haben, wenn die aktuelle Dynamik anhält. Zuletzt hat $SPONGE gezeigt, dass ein Meme–Coin innerhalb von 3 Tagen auch eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen Dollar erreichen kann. Das sogar ohne Hilfe von Elon Musk.

Für $NOMEME könnte es also noch deutlich weiter nach oben gehen, wenn man bedenkt, dass der $DOGE durch den Twitter-CEO zu einem Platz in den Top 10 der gröten Kryptowährungen der Welt gekommen ist mit einem Gesamtwert von mehr als 10 Milliarden Dollar. Auch der NOMEME Twitter-Account ist noch keine 2 Stunden halt und hat schon mehr als 1.000 Follower. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass der Coin schon bald auf sämtlichen Datenseiten in den Trends auftauchen dürfte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

