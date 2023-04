Nachhaltiger Coin Ecoterra steigt auf über 300.000 Dollar im Vorverkauf und steht kurz vor der nächsten Preiserhöhung – Jetzt rechtzeitig einsteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die neue Woche bringt gute Nachrichten für den Kryptomarkt. Der Bitcoin steigt zum ersten Mal in diesem Jahr auf über 30.000 Dollar und der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Coins liegt inzwischen bei über 1,237 Billionen Dollar. Nach einer langen Phase der Stabilisierung scheint es nun wieder deutlich bergauf zu gehen. Nicht nur die etablierten Coins feiern neue Jahreshochs. Auch bei dem innovativen aufkommenden Recycle 2 Earn Projekt Ecoterra werden in den letzten 24 Stunden alle Erwartungen übertroffen und die 300.000 Dollar Marke weit zurückgelassen. Da die nächste Preiserhöhung beim Vorverkauf des $ECOTERRA-Tokens schon bald bevorsteht, dürfte der Umsatz weiterhin deutlich ansteigen.

Jetzt noch vor der Preiserhöhung einsteigen und $ECOTERRA im Presale sichern.

Was ist Ecoterra?



Ecoterra ist eine Plattform, auf der sich alles um Nachhaltigkeit dreht. Mit dem innovativen Recycle 2 Earn Konzept sollen Konsumenten und Unternehmen für umweltbewusstes Verhalten mit $ECOTERRA-Token belohnt werden. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Vom Scannen der Verpackungen, die man recycelt, bis hin zum Nachweis per Stromrechnung, dass man seinen Strom aus erneuerbaren Energien gewinnt – das und noch vieles mehr kann auf Ecoterra mit Coins belohnt werden. Damit dürfte Nachhaltigkeit auf der Plattform schon bald zum Wettbewerb werden.

Das Team hinter Ecoterra hat die Dringlichkeit erkannt, dass Umweltschutz keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit ist. Die Meere sind voll mit Plastik, die Luft und die Umwelt stark belastet. Während einige dem Kapitalismus die Schuld dafür geben, arbeiten andere nun mit Hochdruck daran, eine Kreislaufwirtschaft umzusetzen, die sich auch mit dem Umweltschutz vereinbaren lässt. Und Ecoterra leistet dazu einen wesentlichen Beitrag.

Eigener Marktplatz

Auf der Ecoterra-Plattform wird es einen eigenen Marktplatz für recycelte Materialien geben, auf dem Unternehmen ihre Rohstoffe verkaufen können, die sie durch den Recycling-Prozess wieder gewonnen haben, oder eben welche finden, die bereits zum wiederholten Mal verwendet werden können, weil andere Unternehmen sie recycelt haben. Der Kauf dieser Materialien wird auf Ecoterra natürlich auch als nachhaltig eingestuft und bringt so die Möglichkeit, weitere Coins zu verdienen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Öffentlich einsehbares Profil

Die Transparenz der Blockchain könnte ein echter Gamechanger in diesem Bereich sein und dürfte eines der Hauptargumente sein, um Unternehmen auf die Ecoterra-Plattform zu bringen. Konsumenten entscheiden sich bewusst immer mehr dafür, nachhaltiger einzukaufen, haben hier aber oft nur beschränkte Möglichkeiten, da die Bemühungen der Unternehmen, bei denen sie einkaufen, sehr undurchsichtig sind. Viele werben zwar mit Nachhaltigkeit, welchen Beitrag sie aber tatsächlich leisten, ist meist nicht nachvollziehbar. Mit Ecoterra dürfte damit schon bald Schluss sein.

Auf Ecoterra kann sich jede Privatperson und jedes Unternehmen ein Profil erstellen, das mit der Transparenz der Blockchain einhergeht. Da man auf der Plattform für Nachhaltigkeit belohnt wird, ist am Profil auch für jeden direkt einsehbar, welche Bemühungen man in diesem Bereich getroffen hat. Setzt ein Unternehmen zum Beispiel auf erneuerbare Energien, wird es dafür nicht nur mit $ECOTERRA-Token belohnt, es wird auch am Profil ersichtlich, dass man hier auf Nachhaltigkeit setzt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $ECOTERRA vor der nächsten Preiserhöhung im Presale sichern.

Zahlreiche weitere Faktoren werden auch am Profil offengelegt. Setzt das Unternehmen in der Produktion auf recycelte Stoffe? Werden Ausgleichszahlungen für den CO2-Ausstoß geleistet, mit denen Bäume gepflanzt werden oder Strände gesäubert werden? Für Konsumenten wird es endlich leichter zu verstehen, ob Nachhaltigkeit bei ihren Lieblingsmarken nur für Marketingzwecke erwähnt wird, ober ob diese wirklich entsprechend handeln. Dadurch, dass alles für jeden einsehbar ist, dürfte es hier unter den Unternehmen schon bald zu einem Wettbewerb kommen, der dafür sorgt, dass vielleicht der eine oder andere Schritt in Richtung Umweltschutz unternommen wird, der im Verborgenen vielleicht nicht zustande gekommen wäre.

Starker Vorverkauf in mehreren Phasen

Die Tatsache, dass der Vorverkauf der ECOTERRA-Token bereits mehr als 300.000 Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht hat, zeigt, dass das Team dahinter hier einen Nerv getroffen hat. Umweltschutz und das Schaffen einer Kreislaufwirtschaft ist wichtiger denn je und hier kommt Ecoterra mit einer innovativen Lösung keine Sekunde zu früh. Investoren dürften erkannt haben, dass die Möglichkeiten hier schon von vornherein zahllos sind und diese mit der ständigen Weiterentwicklung nach dem Launch noch deutlich steigen dürften.

Jetzt Gelegenheit nutzen und $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Für Anleger ergibt sich hier eine Möglichkeit, in Nachhaltigkeit zu investieren und diese könnte sich als äußerst lukrativ erweisen. Der Vorverkauf der $ECOTERRA-Token findet in mehreren Stufen statt und in jeder Phase wird der Presale-Preis weiter angehoben. Der aktuelle Preis liegt bei 0,004 USDT. Der Coin soll nach dem Vorverkauf an den Kryptobörsen für einen Startpreis von 0,01 USDT in den Handel kommen. Daraus ergibt sich bereits bis zum Handelsstart ein Buchgewinn von 150 % für alle, die in dieser frühen ersten Phase einsteigen.

In weiterer Folge ergibt sich noch ein deutlich höheres Gewinnpotenzial. Die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, dass Coins, die man im ICO kauft, nach dem Launch innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigen können. Renditen von 1.000 % und deutlich mehr sind hier keine Seltenheit, wenn das Projekt hinter den Coins stimmt. Das neue Recycle 2 Earn Konzept hinter Ecoterra könnte schon bald für noch mehr Aufsehen sorgen und den Kurs ebenfalls kurz nach dem Listing an den Kryptobörsen deutlich ansteigen lassen.

Jetzt $ECOTERRA zum günstigen Presale-Preis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.