Nachhaltiges Krypto-Projekt C+Charge startet wöchentliches Token-Burning – Vorverkauf bringt 1,57 Millionen Dollar in – Jetzt noch vor der Preiserhöhung einsteigen

C+Charge (CCHG), eine Blockchain-basierte Lösung zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, hat in dieser Woche damit begonnen, alle Token zu verbrennen, die nicht in der ihnen zugewiesenen Phase des laufenden Vorverkaufs des Projekts verkauft wurden.

Jede der acht Vorverkaufsphasen dauert eine Woche. Das erste Burning fand am 22. Februar statt und der Transaktionshash kann hier eingesehen werden.

Die verbrannten Token stammten aus Phase 2 und beliefen sich auf insgesamt 35.658.291. Zu Beginn des Vorverkaufs wurden 400 Millionen CCHG-Token zum Kauf angeboten, bei einem Gesamtangebot von 1 Milliarde. Das nächste Burning – von 35.815.716 CCHG-Token aus Phase 3 – wird vor dem Ende von Stufe 4, der aktuellen Phase, stattfinden.

Burning ist eine Methode, um Token aus dem zirkulierenden Angebot zu entfernen, indem sie an eine tote Adresse übertragen werden, die Token nur empfangen, aber nicht versenden kann. Investoren dürften das Burning-Programm begrüßen, da es die Wertbasis der verbleibenden Coins erhöht. Der Vorverkauf ist in acht Stufen unterteilt und befindet sich derzeit in Stufe 4. Die Phasen 2 bis 8 dauern jeweils eine Woche.

C+Charge Vorverkaufsphase 4 läuft nur noch 4 Tage – Wer sich beeilt, kann noch vor der Preiserhöhung einsteigen

Phase 3 endete vor zwei Tagen und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden bereits 1.593.496 $ im Vorverkauf gesammelt. Bis zur nächsten Preiserhöhung sind es nur noch wenige Tage. CCHG kann derzeit für 0,017 $ gekauft werden und steigt in Phase 5 auf 0,018 $. Anleger, die in Phase 1 gekauft haben, sitzen bereits auf einer nominalen Rendite von 30 %. Wenn der Vorverkauf endet, wird die Rendite auf 76,9 % gestiegen sein.

C+Charge passt perfekt in den Markt, da es dazu beiträgt, die Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu mildern, so dass die Nachfrage nach dem Token mit zunehmender Bekanntheit steigt. Potenzielle Käufer des CCHG-Tokens sollten schnell handeln, um den nächsten Preisanstieg am 1. März zuvorzukommen und bereits davon zu profitieren. Diejenigen, die CCHG heute in Phase 4 kaufen, können mit einer nominalen Rendite von 35 % rechnen, wenn der Vorverkauf am 29. März endet (siehe Tabelle unten).

Hier gibt es die vollständige Aufschlüsselung der Vorverkaufsstufen, den Preis für jede Stufe, die Anzahl der Token in jeder Stufe, die Erhöhungssummen, das Datum, an dem jede Stufe endet, und die Anzahl der verbrannten Token:

Phase Preis % der Token Anzahl Token Wert in Dollar Enddatum Geburnte Token pro Stufe Stage 1 $0.01300 15% 60,000,000 780,000 8. Februar 0 Stage 2 $0.01450 15% 60,000,000 870,000 15. Februar 35,658,291 Stage 3 $0.01600 15% 60,000,000 960,000 22. Februar Stage 4 $0.01700 15% 60,000,000 1,020,000 1. März Stage 5 $0.01800 10% 40,000,000 720,000 8. März Stage 6 $0.01900 10% 40,000,000 760,000 15. März Stage 7 $0.02000 10% 40,000,000 800,000 22. März Stage 8 $0.02350 10% 40,000,000 940,000 29. März Gesamt 400,000,000 6,850,000

Die Zielvorgabe für den Vorverkauf liegt bei 6,85 Millionen Dollar und damit etwas höher als die bisherigen 6,6 Millionen Dollar. Für die Käufer des Vorverkaufs gibt es keine Sperrfrist, nachdem sie die Coins erhalten haben.

Demokratisierung der Emissionshandels

Durch die Partnerschaft mit Flowcarbon können Besitzer von Elektrofahrzeugen bei jedem Ladevorgang Emissionsgutschriften in Form des Goodness Native Token (GNT) erwerben. Ein Carbon Credit erlaubt die Emission von 1 Tonne Treibhausgasen. Der GNT-Token ist ein verifizierter freiwilliger Co2–credit, der von den großen Risikokapitalfirmen a16z Crypto und Samsung Next sowie dem Fondsmanager Invesco unterstützt wird.

Neben der Demokratisierung von Emissionsgutschriften löst C+Charge auch das Problem der konkurrierenden Methoden zur Messung von Zahlungen an Ladestationen für Elektroautos. C+Charge bietet ein universelles, leicht zugängliches Zahlungssystem, bei dem die Netzbetreiber keine teuren Verkaufsstellen einrichten müssen – die Fahrer zahlen einfach mit dem CCHG-Token.

Es bietet den Fahrern von E-Fahrzeugen auch die Möglichkeit, zuverlässig Stationen zu finden, die einwandrei funktionieren, und den Flottenmanagern die Möglichkeit, Probleme mit bestimmten Bezahlstationen zu überwachen und in einigen Fällen aus der Ferne zu beheben.

Vorteile der C+Charge-App

Verfolgung von Emissionsgutschriften

Nahtlose Zahlung auf mehreren Plattformen

Geolokalisierter, leicht zugänglicher Ladestationen-Finder

Wartezeiten an der Ladestation in Echtzeit

Technische Diagnose von Ladestationen

Verdienen Sie CCHG-Prämien, wenn Sie über die App einkaufen

Emissionsgutschriften können in NFTs umgewandelt und in der App gespeichert werden

Beschleunigung der Einführung von E-Fahrzeugen und der weltweiten Verbreitung von Ladestationen

Die Art und Weise, wie Emissionsgutschriften für Großunternehmen verwendet werden, behindert die Verbreitung von E-Fahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Emissionsgutschriften werden von großen Unternehmen oft als Steuer genutzt, die sie für die Verschmutzung zu zahlen bereit sind.

Die Gewinner des derzeitigen Systems der Emissionsgutschriften sind diejenigen, die Güter herstellen oder verwenden, die weniger Kohlenstoff verbrauchen – aber die Fahrer von Elektrofahrzeugen sind ungerechterweise ausgeschlossen. Die Industrie für Emissionsgutschriften wird bis 2027 einen Wert von 2,4 Billionen Dollar haben, so dass die Öffnung des Zugangs für Fahrer von E-Autos ein riesiges Geschäft sein wird – und natürlich ein großer Gewinn für die Fahrzeugbesitzer.

C+Charge ist ein zukunftssicherer Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie, denn der Klimaschutz ist leider ein notwendiges Investitionsthema in absehbarer Zukunft. Es überrascht daher nicht, dass dieses grüne Projekt bereits seinen ersten internationalen Partner, Perfect Solutions Turkey, gewonnen hat, der 20 % der Ladestationen des Landes in das C+Charge-Netz integriert.

Hier gehts direkt zum C+Charge Vorverkauf.

