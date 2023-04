Nachhaltiges Krypto-Projekt Ecoterra sammelt 2 Millionen Dollar in 3 Wochen – Nächste Vorverkaufsphase kann früher erreicht werden als gedacht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 21. April 2023 – Die innovative und einzigartige Blockchain-gestützte Recycle 2 Earn -App Ecoterra hat mit dem Vorverkauf der $ECOTERRA-Token 2 Millionen Dollar von begeisterten Investoren erhalten. Potenzielle Investoren, die von dem aktuell niedrigen Preis profitieren wollen, sollten sich beeilen, um die Chance nicht zu verpassen.

Laut Countdown auf der Website verbleiben noch sieben Tage in der aktuellen Phase 4 des Vorverkaufs. Diese Phase könnte jedoch deutlich früher ausverkauft sein, da nur noch Token im Wert von 450.000 Dollar zur Verfügung stehen. Ecoterra verkauft im Durchschnitt etwa Coins für 200.000 Dollar pro Tag, so dass Stufe 4 möglicherweise schon am Wochenende ausverkauft sein könnte.

Das bedeutet, dass das Zeitfenster, in dem man sich den derzeit niedrigen Preis sichern kann, immer kleiner wird. Potenzielle Käufer sollten sich beeielen, um sich den Stage 4 $ECOTERRA-Tokenpreis von 0,0065 $ zu sichern. Wenn Phase 5 eintritt, springt der Tokenpreis von 0,00625 $ auf 0,0070 $ – eine Steigerung von 12 %.

Experten vermuten hohe Renditen, da der Presale bald ausverkauft sein könnte

Die Fundraising-Rate nimmt weiter zu, während der Vorverkauf weiterläuft. Experten vermuten hohe Renditen für frühe Käufer des $ECOTERRA-Tokens. Der Erfolg des Vorverkaufs ist so groß, dass der Coin bereits Ende April ausverkauft sein könnte, es gibt also keine Zeit zu verlieren.

Um $ECOTERRA-Token zu kaufen, können Anleger ETH oder den Tether-Stablecoin (USDT) als Zahlungsmittel verwenden. Diejenigen, die mit Kryptowährungen nicht vertraut sind, können auch normal per Karte bezahlen. Nach dem Ende des Vorverkaufs wird $ECOTERRA an den Kryptobörsen zu 0,01 $ notieren – 150 % über dem Preis der Stufe 1 von 0,004 $ und 60 % über dem aktuellen Preis der Stufe 4.

Krypto-Enthusiasten und Umweltschützer sind von Ecoterra begeistert

Die Recycle 2 Earn-App von Ecoterra hat die Aufmerksamkeit von Krypto-Enthusiasten und umweltbewussten Anlegern gleichermaßen auf sich gezogen. Recycling ist eine ökologische Notwendigkeit und eine Geschäftsmöglichkeit, da die Menschheit versucht, die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung zu mildern. Um diese Ziele zu erreichen, baut Ecoterra ein Belohnungssystem für Recycler und ein System, das Anreize für ökologische Aktivitäten schafft, die unsere Umwelt verbessern.

Die Recycle 2 Earn-App von Ecoterra ist der wichtigste Teil des Ökosystems. Die Smartphone-App ermöglicht den Nutzern den Zugriff auf die drei Hauptbestandteile der Plattform: die Marktplätze für recycelte Materialien und CO2-Kompensation sowie das öffentlich einsehbare Profil, in dem ökologische Aktionen verfolgt werden können.

Ecoterra-Geschäftsführer Mihai Ciutureanu: Der Marktplatz für wiederverwertbare Materialien nutzt ein fortschrittliches Filtersystem

In einem kürzlichen AMA auf Coinsniper erklärte der CEO von Ecoterra, Mihai Ciutureanu, seinem Publikum einige der Entscheidungen hinter Ecoterra, wie es funktionieren wird und wofür die Gelder der Investoren verwendet werden. Der CEO lieferte weitere Details über den Marktplatz für recycelte Materialien.

„Der Recycled Materials Marketplace dient als Plattform, die Unternehmen, die recycelte Materialien benötigen, mit Recyclingunternehmen verbindet, die diese Ressourcen anbieten“, erklärte Ciutureanu. „Mithilfe eines fortschrittlichen Filtersystems stellt der Marktplatz sicher, dass die aufgelisteten Materialien mit den spezifischen Anforderungen der Käufer übereinstimmen.

„Zahlungen können mit $ECOTERRA-Token oder anderen Kryptowährungen erfolgen, und die Kaufhistorie kann in das öffentliche Profil eines Unternehmens integriert werden, um eine größere Transparenz zu gewährleisten.“ Er erklärte auch, warum das Team die Ethereum-Blockchain verwendet. „Wir glauben, dass Ethereum die am besten geeignete Blockchain für unsere Anforderungen ist. Sie ist zuverlässig, sicher und unterstützt die Entwicklung von Smart Contracts, die auf unsere speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.“

Kieran, der Coinsniper AMA-Moderator, stellte eine Frage, die den wichtigen Nutzen des Projekts nicht nur für Verbraucher, sondern auch für die Industrie hervorhob: „Ich arbeite für ein führendes Unternehmen für Kunststoffverpackungen, und das ist definitiv etwas, das die Industrie braucht. Es ist auch etwas, das die meisten Unternehmen jetzt wollen, denn wenn sie recycelte Kunststoffe für Verpackungen verwenden, erhalten sie eine enorme Steuerermäßigung, ein weiterer Grund, warum dies funktionieren wird:

Wie nicht anders zu erwarten, stimmte Ciutureanu zu: „Die Verbindung mit der Blockchain-Technologie ist der beste Weg, um die Nachfrage zu verbinden und Lösungen für recycelte Materialien anzubieten.

Wie der Liquiditätspool funktioniert und welche Unternehmen ermutigt werden, sich anzuschließen

Ciutureanu fuhr fort, die Funktionsweise von Ecoterras Tokenomics näher zu erläutern. „Der Ökosystem-Liquiditätspool (LP) dient dazu, die eingehenden $ECOTERRA aus Gebühren und von Unternehmen gekauften Paketen mit den ausgehenden $ECOTERRA auszugleichen, die zur Belohnung der Nutzer innerhalb der Recycle2Earn-App verwendet werden.

Er fügte hinzu: „Für die Übernahme durch Unternehmen werden wir die erste Gruppe von Unternehmen ansprechen, indem wir ihnen kostenlose Testpakete anbieten, um sie davon zu überzeugen, unserem Ökosystem beizutreten. Auf diese Weise können sie ein besseres Verständnis für die Funktionsweise des Ecoterra-Ökosystems gewinnen.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass der CEO darüber sprach, wie sein Team die Meilensteine der Roadmap erreichen will. „Wir planen, die Beta-Version der Recycle 2 Earn-App bis Ende des Jahres auf den Markt zu bringen, während wir die anderen Säulen von Ecoterra weiter entwickeln.

„In der Zwischenzeit sind wir dabei, verschiedene Marken in das Ökosystem zu integrieren. Bislang haben wir Vittel, Heineken, San Pellegrino und Dr. Pepper integriert, weitere sollen in den kommenden Wochen hinzukommen. „Außerdem werden wir uns in den kommenden Monaten auf die Bildung von Partnerschaften konzentrieren. Unsere laufenden Gespräche haben bisher zu vielversprechenden Ergebnissen geführt.“ Pepsi, Fanta und Peroni sind ebenfalls dabei, in die Ecoterra-Datenbank für scannbare Wertstoffe aufgenommen zu werden.

Das Team von Ecoterra verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Recyclingbranche, und das Projekt hat bereits eine Partnerschaft mit der Supermarktkette Delhaize (Lion) geschlossen. Delhaize verfügt über Filialnetze in ganz Europa, Nordamerika und Asien, in denen Leergutrücknahmesysteme (RVM) zur Verfügung stehen – ein Schlüsselelement des auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Recyclingsystems. Ein RVM nimmt recycelbare Materialien an und gibt im Gegenzug eine Belohnung aus. In Verbindung mit der Ecoterra-App können Sie für jeden recycelten Gegenstand Token verdienen.

Anreize für ökologisches Handeln durch den Einsatz von NFTs

Experten sagen ein größeres Interesse an Krypto-Projekten wie Ecoterra voraus, die sich durch hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Werte (ESG) auszeichnen. Für Investoren bedeutet das, dass mit dem Kauf von $ECOTERRA-Token langfristig ein Anstieg auf das 10-fache des eingesetzten Kapitals möglich wäre.

Wie bereits erwähnt, gibt es viele gute Gründe, in Ecoterra zu investieren. Ein weiterer hervorragender Grund zu investieren, ist der Anwendungsfall für NFTs, den das Team entwickelt hat. Bei Ecoterra werden alle ökologischen Maßnahmen, die eine Person oder ein Unternehmen ergreift, auf Meilensteine angerechnet, die in Form von nicht-fungiblen Token (NFTs) dargestellt werden können.

Alle Aktionen sind nachvollziehbar und bilden den wichtigsten Input für das Wirkungsprofil eines jeden Nutzers oder Unternehmens. Durch die Einführung der NFT-Technologie werden ökologische Maßnahmen wie das Pflanzen von Bäumen oder das Entfernen von Plastik aus der Umwelt zu einer Ware und werden handelbar. NFTs bieten somit einen weiteren Anreiz für uns alle, das Richtige für unsere Umwelt zu tun.

Erzeugen Sie erneuerbaren Strom und erhalten Sie $ECOTERRA-Prämien

Ein weiteres großartiges Feature von Ecoterra ist die Möglichkeit, dass Haushalte und Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen, diesen nutzen können, um einen Einkommensstrom in Form von $ECOTERRA-Token zu erzeugen.

Natürlich muss jeder potenzielle Investor eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, indem er seine eigenen Nachforschungen anstellt. Nichtsdestotrotz ist das Team von Ecoterra von seinem Projekt überzeugt. Ecoterra wird von einem Expertenteam geleitet, das über umfangreiche Erfahrungen in der Recyclingbranche und im Kryptobereich verfügt. Eine Investition in Ecoterra ist eine Möglichkeit, zur Rettung des Planeten beizutragen und dabei noch Geld zu verdienen.

Jetzt $ECOTERRA im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.