Nächster Shiba Inu? Tamadoge legt 69 % Bullrun hin + 900% möglich durch Ankündigung eines Top 5 CEX-Listings

Mittwoch 19. April 2023 – Der Token-Preis Play 2 Earn Meme-Coins Tamadoge ist laut Coinmarketcap in den letzten 24 Stunden um 34 % gestiegen. Der Preis ist seit letztem Donnerstag um 69% gestiegen. FOMO um das Tamadoge-Projekt breitet sich aus, da der TAMA-Token am 27. April an einer der größten 5 zentralen Kryptobörsen (CEX) gelistet wird und am 24. April bekanntgegeben wird, welche es ist. Da nur noch 5 Tage bis zur Verkündung bleiben, steigt der Kaufdruck und das Handelsvolumen enorm an.

Das Team hat bereits angedeutet, dass die kommende Börsennotierung von einer der fünf größten Börsen erfolgen wird. Infolgedessen gibt es verstärkte Spekulationen darüber, welche CEX im Rennen ist. In einer kürzlich von Tamadoge auf Twitter durchgeführten Umfrage hatte Binance die Nase vorn, während Bybit an zweiter Stelle lag. Details werden am 24. April bekannt gegeben. Wenn Sie die Twitter-Abstimmung verpasst haben, können Sie noch heute am Tamadoge $1.000 Gewinnspiel teilnehmen und Ihre Stimme abgeben.

TAMA durchbricht den Widerstand bei $0,0193 und besteht den wichtigsten Test auf dem Weg zurück zum Allzeithoch – für einen Gewinn von 900%

Der aktuelle Kursverlauf zeigt, dass der TAMA-Token den entscheidenden hartnäckigen Widerstand um die 0,0193 $-Marke überwunden hat, während der Kurs auf ein Niveau steigt, das seit Februar dieses Jahres nicht mehr erreicht wurde. Und es sind nicht nur die technischen Daten und der Nachrichtenfluss, die die Rallye erklären. Hinter dem Kursanstieg steht ein ständiger Strom von Produkteinführungen, was bedeutet, dass Tamadoge jetzt ein Angebot von fünf Arcade-Spielen vorweisen kann.

Beeindruckend ist, dass die kürzlich veröffentlichten Zahlen zu den Spielern von Tamadoge eine Zahl von 22.000 Einzelspielern ergaben – mehr als die kombinierten aktiven Wallets der führenden Metaverse- und Gaming-Coins Decentraland (MANA) und The Sandbox (SAND). TAMA hat bereits die obere Grenze des kurzfristigen Widerstands bei $0,0224 getestet und, was am wichtigsten ist, den Widerstand an der unteren Grenze der Region bei $0,0193 überschritten.

Ein endgültiger Durchbruch des kurzfristigen Widerstandsbereichs (oben violett schattiert) schien zu Beginn des europäischen Handels unmittelbar bevorzustehen und dürfte sich in den kommenden Stunden in diese Richtung entwickeln. Zwei weitere Widerstandsbereiche liegen oberhalb von 0,0224 $ und in unmittelbarer Nähe, was darauf hindeutet, dass das sich in den nächsten Tagen entwickelnde Momentum den Preis durch diese Widerstände jagen könnte.

Wenn sich das zinsbullische Szenario entfaltet, eröffnet sich für TAMA die Möglichkeit, sein Allzeithoch von $ 0,19 zurückzuerobern, was eine Rendite von 900 % gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

Tamadoge wehrt Rückschläge auf dem Gesamtmarkt ab, während der Bitcoin-Kurs wieder unter 30.000 $ fällt

Der Preis hat die Trendlinie getestet, die im gestrigen Kursverlauf verankert war, und das vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs des Bitcoin-Preises. Seit dem Öffnen der europäischen Börsen hat der Bitcoin die 30.000 Dollar Marke aufgegeben und an einem Punkt mehr als 1.000 Dollar verloren.

Ausgelöst wurde diese starke Bewegung durch die Veröffentlichung von Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich, die die Prognosen sprengten, sowie durch den verstärkenden Effekt eines Long-Squeeze, als gehebelte Positionen durch Verkaufsaufträge aufgelöst wurden.

Wie schon in der letzten Woche übertraf der TAMA den Markt jedoch weiterhin in beeindruckender Weise und zeigte sich relativ immun gegen die allgemeine Marktstimmung. Abgesehen von Bitcoin werden die Marktteilnehmer bei TAMA/USDT den MACD-Indikator beobachten, um eine Bestätigung für die Etablierung eines neuen Aufwärtskurskanals zu finden.

Eine zinsbullische Veränderung des TAMA-Kurses wird durch genau beobachtete Indikatoren bestätigt

Wenn der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) die Signallinie kreuzt, ist dies ein häufig verwendetes Signal der technischen Analyse, das auf eine mögliche Trendänderung des Kurses eines Coins hinweist. Der MACD-Indikator ist ein Momentum-Indikator, der gleitende Durchschnitte verwendet, um Veränderungen im Trend eines Wertpapiers zu erkennen, während die Signallinie ein gleitender Durchschnitt der MACD-Linie ist.

Wenn die MACD-Linie (blau) über der Signallinie (rot) liegt, spricht man von einem Aufwärtssignal, das darauf hindeutet, dass der Kurs des Wertpapiers möglicherweise steigen wird. Wenn die MACD-Linie hingegen unter der Signallinie kreuzt, handelt es sich um ein bärisches Signal, das darauf hindeutet, dass der Kurs des Coins fallen könnte. Erfreulicherweise verläuft der MACD im Fall von TAMA seit Dienstag oberhalb der Signallinie nach oben.

Händler und Anleger nutzen den MACD-Indikator und seine Signallinie häufig, um potenzielle Käufe und Verkäufe zu erkennen und die Stärke eines Trends zu bestätigen. Infolgedessen sollte man erwarten, dass dieser genau beobachtete Indikator den Marktteilnehmern eine Rückmeldung gibt, die zu weiteren Käufen anregt.

Wie bei allen technischen Indikatoren ist es jedoch wichtig zu beachten, dass technische Analyseinstrumente wie der MACD-Indikator in Verbindung mit anderen Analyseformen verwendet werden sollten. Der Relative-Stärke-Index bedeutet das, was der Name vermuten lässt – der Tamadoge-Kurs ist derzeit sehr stark Zieht man in diesem Sinne den RSI (Relative Strength Index) heran, so ergibt sich ein Wert von 73 (lila Linie), der über dem so genannten überkauften Niveau von 70 liegt. Dies ist jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Relative Stärke bedeutet genau das – es gibt ein starkes Kaufmomentum, das die Bullen weiter stärkt.

In diesem Zusammenhang kann ein Wert über 70 eher als Bestätigung des Wendepunkts eines neuen Trends verstanden werden. In Anbetracht der bevorstehenden Nachrichten und der sich festigenden Fundamentaldaten des Projekts werden die Käufe also weiter nach oben tendieren. Wie immer wird es zu Gewinnmitnahmen durch Daytrader kommen, insbesondere oberhalb des RSI-Werts von 70, aber im derzeitigen Kursumfeld dürften solche Einbrüche als Ansporn für weitere Käufer dienen.

Abgesehen von den technischen Daten wird die starke Produktentwicklung den Tamadoge-Preis nach oben treiben

Was die technischen Daten anbelangt, so sind es nicht die täglichen oder stündlichen Kursbewegungen, die langfristige Investoren, die das enorme Potenzial des Tamadoge Play 2 Earn Geschäftsmodells sehen, beschäftigen werden. Mit Jon Bishop, dem CEO von Tamadoge, der aus der Gaming-Branche kommt, und der Entwicklung der AR-App, die in rasantem Tempo voranschreitet, hat TAMA noch reichlich Benzin im Tank, um sein Allzeithoch zurückzuerobern.

TAMA kann an jeder der 15 zentralisierten Kryptobörsen (CEX) gekauft werden, an denen der Coin derzeit gelistet wird. Zu diesen Handelsplätzen gehören die Top-10-Kryptobörse OKX und die führende dezentrale Börse Uniswap.

