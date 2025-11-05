|
05.11.2025 17:57:03
Nasdaq Pulls Back to Support Zone; Momo Aggressively Buys Stocks; Whales Dump $45B of Bitcoin
This article Nasdaq Pulls Back to Support Zone; Momo Aggressively Buys Stocks; Whales Dump $45B of Bitcoin originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1493
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
177,12
|
0,6300
|
|
0,36
|Britische Pfund
|
0,8801
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9311
|
0,0008
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,935
|
0,0064
|
|
0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.