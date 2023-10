Neben Bitcoin und Ethereum: Diese 3 Kryptowährungen sind perfekt positioniert, um den restlichen Markt outzuperformen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Langsam scheint sich die Spannung am Kryptomarkt zu lösen. Zum ersten Mal seit Tagen wechselt der Bitcoin in die Gewinnzone und könnte damit im Laufe des Tages auch die meisten Altcoins wieder mit nach oben nehmen. Während die größten Coins nach Marktkapitalisierung heuer schon eine beeindruckende Rallye hingelegt haben und ihren Wert teilweise sogar verdoppelt haben, steht das bei kleineren Kryptowährungen an der Tagesordnung. Verdoppelungen und auch Verzehnfachungen sind hier keine Seltenheit. Natürlich bei deutlich höherem Risiko, das viele aber offenbar gerne in Kauf nehmen, wenn sie auf Datenseiten wie Dextools sehen, dass solche Coins täglich Renditen von 1.000 % und mehr erreichen können. 3 Projekte, die für so eine Rallye gut aufgestellt sind, sind Bitcoin Minetrix, TG.Casino und Meme Kombat.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) handelt es sich um ein Vorhaben, durch das der Bitcoin Mining Markt, der in den letzten Jahren zunehmend durch große Unternehmen zentralisiert wurde, wieder in die Hände von Kleinanlegern gelegt werden soll. Somit trägt Bitcoin Minetrix zur Dezentralisierung der Blockchain bei. Während die Anschaffungskosten für herkömmliches Bitcoin Mining schnell 10.000 Dollar weit übersteigen können und man dann immer noch auf hohe Bitcoin-Kurs hoffen muss, um sein Investment wieder rein zu bekommen, kommt Bitcoin Minetrix mit einem Stake to Mine-Konzept.

Inhabern von $BTCMTX-Token soll es schon bald möglich sein, am Cloud Mining teilzunehmen, wenn sie ihre Token staken. Beim Cloud Mining wird Rechenleistung von einem Anbieter gemietet, der diese dann zum Schürfen von Bitcoin nutzt. Der Anbieter erhält die Miete und der Kunde dafür die geschürften Bitcoin. Allerdings ist diese Möglichkeit in der Krypto-Szene sehr verrufen, da unter den Anbietern auch viele schwarze Schafe sind.

Durch Bitcoin Minetrix ist es nicht mehr nötig, dass Interessenten in Vorleistung gehen und einem Unternehmen Geld überweisen, um Bitcoin zu schürfen. Die Entwickler des Projekts verhandeln selbst bereits mit Cloud Anbietern, sodass Käufer, die ihre Token staken, neben den Staking Rewards nach dem Ende des Vorverkaufs auch ein Bitcoin Cloud Mining Guthaben erhalten. Je höher der eigene Anteil am $BTCMTX Staking Pool, desto mehr Credits erhält man auch.

In der Krypto-Community kommt dieses Vorhaben sehr gut an, sodass das Projekt nach 2 Wochen im Vorverkauf bereits auf 1,5 Millionen Dollar zusteuert, die durch die $BTCMTX-Token umgesetzt wurden. Der Preis für die Token wird in mehreren Phasen des Presales erhöht, sodass frühe Käufer bis zum Handelsstart an den Exchanges bereits einen hohen Buchgewinn mitnehmen können.

TG.Casino (TGC)

Das TG.Casino profitiert vom wachsenden Markt rund um das Krypto-Glücksspiel und der Einfachheit der Telegram App. Telegram ist der am schnellsten wachsende Messenger-Dienst und die Zahlen der Krypto-Casino-Nutzer steigt Monat für Monat stark an. Allein in diesem Jahr haben sich die Nutzerzahlen in diesem Bereich verzehnfacht. Dennoch steht die Branche noch ganz am Anfang, da vielen Usern, die nichts mit Web3-Anwendungen zu tun haben, der Einstieg meist zu kompliziert ist.

TG.Casino profitiert von den Möglichkeiten von Telegram, durch die User direkt in der Messenger-App in das Casino einsteigen und spielen können. Eine KYC-Prüfung (Know your Customer) ist dabei nicht nötig und auch eine Kontoeinrichtung wird überflüssig. Wer ein Smartphone und einen Messenger bedienen kann, kann auch im Telegram Krypto-Casino spielen.

In dieser Woche haben die Entwickler angekündigt, dass neben etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ab sofort auch der hauseigene $TGC-Token für Einsätze im Casino verwendet werden kann. Wer dabei Verluste erleidet, erhält sogar 25 % Cashback, wenn der Einsatz mit $TGC-Token getätigt wurde. Durch diesen zusätzlichen Anreiz dürfte es nicht mehr dauern, bis die $TGC-Token, die im Presale erhältlich sind, ausverkauft sind.

Der Vorverkauf läuft erst seit kurzem und bewegt sich bereits auf die Millionen Dollar Marke zu. Das Team hinter TG.Casino hat viel Wert darauf gelegt, den Wert des Tokens langfristig zu sichern, sodass es neben der Cashback-Aktion auch ein Token-Rückkaufprogramm gibt. Die $TGC, die am freien Markt verkauft werden, werden regelmäßig mit einem Teil der Einnahmen des Casinos zurückgekauft.

40 % der zurückgekauften Token werden geburnt und die anderen 60 % an Staker ausgezahlt. Durch dieses ausgeklügelte Konzept gehen Beobachter davon aus, dass der $TGC-Wert schon bald nach dem Handelsstart an den Exchanges explodieren kann.

Meme Kombat ($MK)

Mit Meme Kombat kommt eine Battle Arena auf den Markt, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten und User auf den Ausgang der Battles wetten können. Die Kämpfe werden durch KI generiert, wodurch zu jederzeit gewährleistet ist, dass das Ergebnis zufällig ist und nicht etwa von den Quoten abhängt. Wer also schon immer wissen wollte, wie ein Kampf zwischen PEPE und Shiba Inu ausgehen würde, wird dazu bald die Möglichkeit haben.

Dadurch profitiert Meme Kombat ($MK) nicht nur von der Popularität eines Meme Coins, sondern von der Community aller beliebtesten Meme Coins auf den Markt. Ein explosives Wachstum der Plattform ist dadurch schon fast vorprogrammiert. Im Presale steuert $MK auf 500.000 Dollar zu, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Token ausverkauft ist und an den Kryptobörsen eine Kursexplosion hinlegen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

