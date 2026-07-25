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25.07.2026 23:14:01
Nebius vs. Strategy: Comparing Revenue Trends Between an Artificial Intelligence Company and a Bitcoin Giant
Nebius (NASDAQ:NBIS) primarily constructs extensive computing infrastructure, operates cloud platforms designed for demanding workloads, and develops autonomous driving technologies alongside educational ventures for international clients.In addition to introducing a new deployment model for on-premises infrastructure in July 2026, it reported a 21% gross margin for the quarter ended March 31, 2026.Strategy (NASDAQ:MSTR) functions as a corporate Bitcoin treasury entity that offers investors varying degrees of economic exposure to digital assets, while additionally providing analytics software directly to global enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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