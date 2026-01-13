|Profitable NEO-Investition?
Neo: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr notierte Neo bei 14,76 USD. Bei einer Investition von 100 USD in NEO vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,774 Neo. Da sich der NEO-USD-Kurs gestern auf 3,706 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,10 USD wert. Damit wäre die Investition um 74,90 Prozent gesunken.
Bei 3,485 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 17,00 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
