Neo: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Neo kostete am 06.04.2025 4,739 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 21,10 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 06.04.2026 57,40 USD wert gewesen, da der NEO-USD-Kurs bei 2,720 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,60 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von NEO liegt derzeit bei 2,421 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net