|Langfristige Anlage
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18.08.2026 11:03:13
Neo: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde Neo bei 6,923 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 144,45 Neo in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 243,03 USD, da Neo am 17.08.2026 1,682 USD wert war. Aus 1 000 USD wurden somit 243,03 USD, was einer negativen Performance von 75,70 Prozent entspricht.
Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Bei 7,735 USD erreichte der Coin am 24.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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