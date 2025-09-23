Langfristige Investition 23.09.2025 11:03:13

Neo: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Neo-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Neo kostete gestern vor 1 Jahr 10,08 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,925 Neo. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,60 USD, da Neo am 22.09.2025 6,005 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -40,40 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von NEO liegt derzeit bei 4,592 USD und wurde am 02.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 03.12.2024 bei 25,08 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen -- Börsen in China verloren - Tokio im Feiertag
Der heimische Leitindex legt am Dienstag zu, während auch der deutsche Markt Gewinne einfährt. Derweil verbuchten die Indizes in China Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

