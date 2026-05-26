Krypto-Performance im Fokus 26.05.2026 11:03:13

Neo: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen

Neo: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Neo gewesen.

Vor 3 Jahren wurde Neo bei 9,907 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hat, hat nun 100,94 Neo im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 25.05.2026 286,26 USD wert gewesen, da der NEO-USD-Kurs bei 2,836 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 71,37 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,421 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 24.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

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