|Krypto-Performance im Fokus
|
26.05.2026 11:03:13
Neo: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen
Vor 3 Jahren wurde Neo bei 9,907 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hat, hat nun 100,94 Neo im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 25.05.2026 286,26 USD wert gewesen, da der NEO-USD-Kurs bei 2,836 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 71,37 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,421 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Am 24.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1625
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
185,18
|
0,2700
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8646
|
0,0025
|
|
0,29
|Schweizer Franken
|
0,9134
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,1096
|
-0,0087
|
|
-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Der Dow zeigt sich nach dem langen Wochenende zurückhaltend. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.