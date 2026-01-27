Neo: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Neo wurde am 26.01.2021 bei 23,17 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 431,67 Neo im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 527,76 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.01.2026 auf 3,539 USD belief. Damit wäre das Investment 84,72 Prozent weniger wert.

Am 25.01.2026 fiel NEO auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,437 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo wurde am 31.01.2025 erreicht und liegt bei 14,29 USD.

Redaktion finanzen.net