Performance im Blick 27.01.2026 11:03:13

Neo: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Neo: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Vor Jahren in Neo investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Neo wurde am 26.01.2021 bei 23,17 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 431,67 Neo im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 527,76 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.01.2026 auf 3,539 USD belief. Damit wäre das Investment 84,72 Prozent weniger wert.

Am 25.01.2026 fiel NEO auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,437 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo wurde am 31.01.2025 erreicht und liegt bei 14,29 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,2043
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,4
-0,0200
-0,01
Britische Pfund
0,8699
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9171
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,3916
-0,0004
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen