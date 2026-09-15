Wertzuwachs oder -verlust? 15.09.2026 11:03:15

Neo: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Neo: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Neo Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren notierte Neo bei 51,70 USD. Bei einer NEO-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 193,41 Neo in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 429,90 USD, da sich der Wert von Neo am 14.09.2026 auf 2,223 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 95,70 Prozent vermindert.

Am 16.08.2026 fiel NEO auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 6,794 USD und wurde am 17.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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