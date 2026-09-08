Neo: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen Einstieg in Neo hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Neo wurde am 07.09.2023 bei 7,456 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hat, hat nun 134,12 Neo im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 293,88 USD, da sich der Wert von Neo am 07.09.2026 auf 2,191 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 70,61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,926 USD.

Redaktion finanzen.net