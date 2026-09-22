Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Neo Anlegern gebracht.

Neo kostete gestern vor 1 Jahr 6,481 USD. Bei einer Investition von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 15,43 Neo. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 21.09.2026 gerechnet (2,494 USD), wäre die Investition nun 38,47 USD wert. Das entspricht einem Minus von 61,53 Prozent.

Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 6,375 USD.

Redaktion finanzen.net