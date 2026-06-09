|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
09.06.2026 11:03:13
Neo: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Neo 5,957 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,79 NEO-Coins Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,171 USD), wäre das Investment nun 36,44 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 36,44 USD, was einer negativen Performance von 63,56 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 06.06.2026 bei 2,138 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1552
|
0,0016
|
|
0,14
|Japanischer Yen
|
185,022
|
0,2720
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8633
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,92
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0515
|
0,0108
|
|
0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX sehr fest -- DAX höher -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.