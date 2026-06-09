Anlage: Erfolg oder Verlust? 09.06.2026 11:03:13

Neo: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Neo: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Vor Jahren in Neo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Neo 5,957 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,79 NEO-Coins Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,171 USD), wäre das Investment nun 36,44 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 36,44 USD, was einer negativen Performance von 63,56 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 06.06.2026 bei 2,138 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

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