|Krypto-Anlage im Fokus
|
10.03.2026 11:03:13
Neo: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Neo kostete am 09.03.2021 42,85 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in NEO vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233,39 Neo. Das Investment hätte nun einen Wert von 578,94 USD, da sich der Wert von Neo am 09.03.2026 auf 2,481 USD belief. Damit wäre die Investition um 94,21 Prozent gesunken.
Bei 2,421 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 8,547 USD erreichte der Coin am 19.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1613
|
-0,0016
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
183,552
|
0,0320
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8656
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9044
|
0,0005
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0865
|
-0,0064
|
|
-0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.