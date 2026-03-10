Neo: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Neo verlieren können.

Neo kostete am 09.03.2021 42,85 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in NEO vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233,39 Neo. Das Investment hätte nun einen Wert von 578,94 USD, da sich der Wert von Neo am 09.03.2026 auf 2,481 USD belief. Damit wäre die Investition um 94,21 Prozent gesunken.

Bei 2,421 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 8,547 USD erreichte der Coin am 19.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net