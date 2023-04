Neue Coins 🪙 April 2023: Anfänger aufgepasst: 🗳️ Online-Abstimmungen, ♻️ Recycling und Freelancer 👨‍🎨 Recruiting!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Krypto-Winter ist vorbei, das scheint offensichtlich, denn die Kurse erholen sich nach und nach wieder. Auch wenn nicht alle Kryptowährungen gleich stark anziehen, so ist doch allgemein die Erleichterung unter den Anlegern spürbar.

Derzeit sind auch die Einflüsse von neuen Coins am Markt stärker spürbar als früher. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Entwickler viele Neuerungen am Ablauf des ICOs vorgenommen haben, um so eine viel größere Zielgruppe aus Privatanlegern anzusprechen.

Das sind die neuen Coins im April 2023

Den Erfolg eines Coin Launch kann man sicherlich an den Beträgen und dem Zeitrahmen, in welchen die Summen zusammen gekommen sind, festmachen. Wird ein neuer Coin gelauncht und niemand investiert in ihn, das hat das sicherlich erstmal nichts Gutes zu bedeuten. Schießt ein neuer Coin aber gleich nach oben und kann sich vor Kleinanleger kaum retten, dann muss das Projekt dahinter wirklich ein überzeugendes Geschäftsmodell haben.

Love Hate Inu: Vote-2-Earn revolutioniert Online-Abstimmungen Ecoterra: Recycling wird jetzt mit Token belohnt DeeLance: Freelancer mit Kunden zusammenbringen

#1 Love Hate Inu im Vorverkauf verfügbar

Menschen, die stark in der Öffentlichkeit stehen, können sehr polarisierend wirken. Nicht jeder VIP wie Schauspieler, Geschäftsleute, Investoren, Sänger oder andere Berühmtheiten trifft nur auf Unterstützer und Anhänger. Mit Love Hate Inu können Benutzer jetzt über genau solche Personen abstimmen und für jede abgegebene Stimme Belohnungen erhalten. Der Vorverkauf ist in vollem Gange und Phase 3 steht kurz bevor. In jeder neuen Phase steigt der Preis des Utility-Token an, deshalb sollten Anleger bald zugreifen.

Bei diesem Pre-Sales gibt es keine Wartezeit, bis der neue Token in die eigene Wallet übertragen wird. Als absolutes Novum am Markt kann jeder Benutzer sofort nach dem Kauf mindestens 10 $LVINU staken und so unmittelbar an den Abstimmungen teilnehmen. Jede Stimme bringt neue Token oder andere Krypto-Belohnungen ein. Sie können in der Community auch eigene Vorschläge für Abstimmungen einreichen. Machen Sie mit!

#2 Ecoterra öffnet Pre-Sale für Privatanleger

Plastikflaschen, gebrauchte Kleidung, Aluminiumkapseln aus der Kaffeemaschine: Die Welt ist voller recycelbarer Rohstoffe. Doch der Anreiz, diese zu einer Sammelstelle zu bringen, ist nicht groß genug oder der Ablauf zu umständlich. Anders ist nicht zu erklären, warum noch immer so viel wertvolles Material einfach in der Umwelt liegengelassen wird. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn Ecoterra verwendet die Blockchain Technologie und verwendet sie als Basis für ein standardisiertes Bonussystem für Recycling.

Dabei erhalten Benutzer, die das Projekt unterstützen, ganz einfach Belohnungen in Form von NFTs, die jeweils Emissionsgutschriften darstellen. Doch zunächst der Reihe nach. So sieht der Ablauf von Ecoterra für Privatpersonen aus:

Recycelbare Rohstoffe und Materialien getrennt sammeln Die Ecoterra App öffnen und nach den nächsten Sammelstellen suchen Rohstoffe zu den Sammelstellen bringen und Bon aufbewahren Bon über die App hochladen und bestätigen Punkte fließen direkt in die Wallet der Ecoterra App Sind genug Punkte zusammen, einfach gegen das NFT tauschen NFT sammeln oder auf Plattformen zum Verkauf anbieten.

Das attraktive Verkaufen der NFTs ist deshalb so interessant, weil sich dahinter CO₂-Zertifikate verbergen, die die Industrie dringend und deshalb teuer, einkaufen muss, um mehr als die zugewiesene Menge an Treibhausgasen in die Umwelt zu entlassen.

Für sogenannten Prosumers sieht der Ablauf bei Ecoterra ähnlich aus:

Privatpersonen investieren in erneuerbare Energien Sie nutzen beispielsweise Solaranlagen oder kleine Windräder Ein Foto der Stromrechnung wird in die Ecoterra App geladen Die Punkte gelangen automatisch in die Ecoterra Wallet Anschließend können die Punkte gegen Carbon Credits getauscht werden Als NFT sind sie übertragbar und an Marktplätzen handelbar.

Prosumer nehmen in der Energiewirtschaft einen großen Stellenwert ein, denn sie produzieren ihren Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonnenlicht selbst. Sie können bei Überschuss den Strom auch ins regionale Netz einspeisen. So werden aus Consumer auch Producer, was zusammen den Prosumer ergibt. Bürger, die Strom aus Wind oder Sonne erzeugen und gleichzeitig auch verbrauchen.

Ecoterra widmet sich dieser relevanten Zielgruppe im Endverbraucher-Sektor, genauso wie jeden privaten Verbraucher, der am Recycling teilnehmen kann.

#3 DeeLance unterstützt faire Bezahlung von Freelancern

Freelancer und Auftraggeber zusammenzubringen ist eine Sache, dies aber in fairer Weise und mit direkter Bezahlung zu schaffen, ist schon eine echte Herausforderung. Während viele Freelancer mit langen Wartezeiten bis zum nächsten Rechnungslauf des Kunden zu kämpfen haben, müssen sie schon nach neuen Kunden suchen, um keinen Leerlauf zu haben. DeeLance wird sie fortan genau dabei unterstützen und Freelancer mit Auftraggebern auf der Recruiting-Plattform DeeLance zusammenbringen.

Ready to join the freelancing revolution?



DeeLance Presale is now live!



Get in early and secure your $DLANCE tokens today.



Visit https://t.co/dVfIryjqfA to invest in the future #DeeLance #Web3 #presale #crypto pic.twitter.com/q8MTWDhbFw — DeeLance (@deelance_com) March 30, 2023

Neben der Suche nach passenden Freelancern und Auftraggebern ist aber auch die Bezahlung auf Basis der Blockchain ein völlig neuer Ansatz, der den Erfolg von DeeLance im Pre-Sales rechtfertigt und die Einschätzung der Investoren bestätigt.

Die Bezahlung erfolgt unmittelbar nach der Übergabe der bestellten Inhalte und Aufgaben, und zwar durch eine Smart Contract gesteuerte Transaktion auf der Blockchain. Dort löst der intelligente Vertrag sofort die Bezahlung an den Freelancer aus und die Transaktionsdaten werden sicher, transparent und dauerhaft auf der Blockchain abgespeichert.

DeeLance ist ebenfalls derzeit im Vorverkauf erhältlich und konnte innerhalb von nur 24 Stunden über 31.800 USDT einsammeln. Die Plattform ist vollständig dezentral, was für faire Behandlung beider Parteien in der geschäftlichen Zusammenarbeit sorgt. Außerdem sind die Inhalte des Freelancers durch die Blockchain eindeutig mit dem Urheberrecht im Einklang. Ihre Rechte werden auf Basis der Transaktion übertragen, auch das ist in den Smart Contracts geregelt.

Das Projekt ist schon jetzt sehr akzeptiert am Markt, was daran liegen dürfte, dass der zukünftige Arbeitsmarkt genauso leergefegt sein wird, wie er es derzeit ist. Dabei nimmt aber der Bedarf an fachlich qualifizierten Mitarbeitern zu. Besonders die IT-Branche leidet darunter, denn die digitale Transformation bringt permanent neue Entwicklungen hervor, für die die Unternehmen schlichtweg keine Ressourcen haben. Sie werden also zunehmend auf Freelancer zurückgreifen, wovon die Plattform von DeeLance zusätzlich profitieren dürfte.

Sie können im Vorverkauf den Utility-Token $DLANCE jetzt besonders günstig kaufen und bis zum Listing an den Exchanges von einer automatischen Wertsteigerung profitieren. Für den Kauf benötigen Sie ETH, USDT oder eine Kreditkarte. Der Kaufprozess ist sehr simpel und vollständig in einzelnen Schritten auf der Homepage erklärt. Sobald der Pre-Sales vorbei ist, erhalten Sie die gekauften Token in die Wallet. Noch können Sie günstig einsteigen!

Fazit: Der April beginnt mit interessanten neuen Coins, so viel steht fest. So unterschiedlich die hier vorgestellten Projekte auch sein mögen, jedes für sich hat seine Zielgruppe überzeugt und die Investoren bedienen sich fleißig bei den angebotenen Utility-Token. Inzwischen ist auch der Kaufprozess von neuen Coins deutlich vereinfacht worden und vielfach steht Personal online zur Verfügung, dass bei jedem Schritt behilflich ist. Neue Coins im April 2023 sind zudem besonders günstig, da sich alle 3 Projekte noch im Vorverkauf befinden.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/