Neuer Meme-Coin Love Hate Inu sammelt 2 Millionen Dollar Presale – 4 Tage bis zum nächsten Preisanstieg

Mittwoch, 29. März 2023 – Der Vote 2 Earn Meme Coin Love Hate Inu ($LHINU) hat mehr als 2 Millionen US-Dollar gesammelt, und es bleiben nur noch vier Tage bis zum Ausverkauf von Phase 3 des achtstufigen Vorverkaufs. Der Preis des $LHINU-Tokens steigt in Phase 4 des achtstufigen Vorverkaufsprozesses von $0,000095 auf $0,000105, so dass sich potenzielle Investoren beeilen müssen, um bei einem der meistdiskutierten Meme-Coins des Jahres einzusteigen.

2 Millionen in 2 Wochen – Das zeigt, dass Love Hate Inu der nächste virale Meme-Coin sein könnte

Das Projekt hat nur zwei Wochen gebraucht, um die 2-Millionen-Dollar-Marke zu erreichen, und Analysten sprechen bereits davon, dass es der nächste Dogecoin oder Shiba Inu sein könnte. Tatsächlich hat ein Analyst $LHINU bereits als den Dogecoin-Killer und die beste Kryptowährung bezeichnet, die man heute kaufen kann. (Link zum Video: Hier)

Der Vorverkauf von $LHINU begann mit einem Preis von 0,000085 $ in Phase 1 und wird bei 0,000145 $ enden. Die ersten Investoren können eine Rendite von 70 % erzielen, noch bevor der Coin an den ersten Börsen gelistet wird. Wer jedoch heute vor dem nächsten Preisanstieg kauft, kann immer noch mit einem Anstieg von 52 % rechnen.

Nachdem Utility-light Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu in der Zeit ihres höchsten Standes massive Preissteigerungen erlebten, hat $LHINU eine sehr gute Chance, ähnliche schwindelerregende Höhen zu erreichen. Man erinnert sich daran, dass der Preis von Shiba Inu, der im August 2020 zu einem Preis von 0,000000000153 $ eingeführt wurde, um 7.228.658 % auf heute 0,00001035 $ gestiegen ist – ein Gewinn von etwa 722.900x.

Mit dem Ziel, die Meinungs- und Umfrageindustrie neu zu gestalten, indem die Macht der Blockchain und die Markenkraft von Meme-Coins genutzt werden, gibt es allen Grund zu glauben, dass die Teilnahme an diesem Vorverkauf die klügste Investitionsentscheidung sein könnte, die man dieses Jahr treffen kann.

Love Hate Inu ist der neue Shiba Inu, aber mit besserem Nutzen

Love Hate Inu ist erst wenige Wochen alt und hat bereits 32.000 Follower auf Twitter, während sich die Krypto-Community für das Projekt erwärmt. Mit Love Hate Inu kann man über alles abstimmen, was einem gefällt – sicher und transparent. Sicherlich macht es Spaß, seine Stimme in Umfragen abzugeben, wenn man dafür belohnt wird. Außerdem sehen diese aus wie Memes und neigen dazu, viral zu gehen, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Der eigentliche Nutzen dahinter ist eine leistungsstarke Technologie, die die Umfrageindustrie umkrempeln wird.

Im Mittelpunkt von Love Hate Inu steht der Versuch, die etablierten Unternehmen der 3,2 Milliarden Dollar schweren Umfragebranche durch den Einsatz einer revolutionären Blockchain-Technologie zu überholen. Sowohl Marken als auch Verbraucher können auf der Plattform Umfragen starten. Marken können Anreize für die Teilnahme schaffen, indem sie die Teilnehmer mit einer Reihe von digitalen und sogar nicht-digitalen Gütern belohnen.

Außerdem nutzt Love Hate Inu die NFT-Technologie auf die richtige Weise. Unternehmen und Marken können die Plattform zum Beispiel nutzen, um digitale Gutscheine mit Rabattcodes zu verteilen, von denen das Team annimmt, dass sie sich großer Beliebtheit erfreuen werden.

Mit einer attraktiven Branding-Strategie, die sich die Macht von Meme-Coins wie Shiba Inu und Dogecoin zunutze macht, und der Nützlichkeit eines billig zu betreibenden dezentralen Abstimmungssystems, ist es leicht zu verstehen, warum die Investoren von Love Hate Inu begeistert sind. Wir alle haben eine starke Meinung zu etwas, sei es Andrew Tate in seinem rumänischen Kerker oder Harry und Meghan, die in Kalifornien ihr Leben genießen. Mit Love Hate Inu kann man mitreden.

Vote 2 earn ist besser als Vote-to-play – und Unternehmen werden es lieben

Je mehr man abstimmt, desto mehr verdient man, denn Love Hate Inu basiert auf einem Vote-to-Earn-Modell, das durch seine grundsolide Blockchain-Architektur ermöglicht wird. Um an den Umfragen teilzunehmen, müssen die Wähler den $LHINU-Token 30 Tage lang einsetzen, wodurch die Verteidigung des Systems gegen Angriffe von Spammern und anderen Akteuren, die versuchen, die Umfrageergebnisse zu manipulieren, gesichert wird.

Die Investoren sind von der Einfachheit und dem Wertversprechen des Love Hate Inu-Geschäftsmodells überzeugt. Aber so lustig die auf Meme-Coins basierende Idee auch sein mag, sie ist auch ein ernstes Geschäft. Love Hate Inu wird mit seiner Mischung aus witzigen Charakteren und der Fähigkeit, die Dinge anzuzapfen, die uns allen am Herzen liegen – und über die wir uns austauschen wollen – wahrscheinlich viral gehen.

Ein fairer Vorverkauf, bei dem die Community an erster Stelle steht, ohne dass man sich Sorgen machen muss

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Vorverkauf von $LHINU der fairste in der Kryptowelt ist, weil 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass es keine Möglichkeit eines „Rug Pull“ gibt – bei dem die Entwickler mit Ihrem Geld abhauen und nichts zurücklassen. Da 90 % der Token an die Öffentlichkeit gehen, kommt der Großteil der Rendite den Token-Inhabern zugute, nicht dem Projektteam oder den Insidern der Risikokapitalgeber.

Und im Gegensatz zum geschlossenen Venture-Fundraising, das in den 2000er Jahren gewöhnliche Menschen davon abhielt, in Startups im Silicon Valley zu investieren, kann jetzt jeder mitmachen – und es gibt keine Möglichkeit, dass eine Bank einem sagt, dass man keinen Zugriff auf sein eigenes Kapital hat.

Love Hate Inu ist einfach gehalten, und das wird das Geheimnis seines Erfolgs sein

Die Idee von Love Hate Inu ist einfach: Man stimmt über die Dinge ab, die einem wichtig sind, und wird dafür belohnt. Tatsächlich trifft hier wohl der Spruch zu, dass die einfachsten Ideen oft die besten sind. Love Hate Inu kann man mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen.

Ein weiterer Bonus für Vorverkaufsinvestoren ist, dass es keine Sperrfrist für den $LHINU-Token gibt, was bedeutet, dass Käufer 100 % ihres Kaufs vor der öffentlichen Notierung erhalten werden. Ein Investment in Love Hate Inu sollte man sich nicht entgehen lassen. Heute kann man noch vor dem nächsten Preisanstieg in die Zukunft der Meinungsforschungsindustrie investieren.

Jetzt LHINU im Presale sichern.







