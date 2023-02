Neueste Play and Earn Krypto-Gaming-Plattform Meta Masters Guild listet MEMAG-Token am 1. März an den Kryptobörsen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem der Vorverkauf mit einer Summe von 4,97 Millionen Dollar restlos ausverkauft ist, kündigt die Spielplattform Meta Masters Guild gestern ihre ersten Börsennotierungen an, die am 1. März stattfinden werden.

Die mobile Gaming-Gilde schloss ihren Vorverkauf am 17. Februar ab und der $MEMAG-Token wird ab Mittwoch um 10 Uhr UTC an der zentralen Börse (CEX) XT.com gehandelt. Für diejenigen, die es vorziehen, auf dezentralen Börsen (DEXs) zu handeln, listet Uniswap $MEMAG zu genau dem gleichen Datum und der gleichen Zeit wie XT.com. XT.com wurde 2018 von Weber Woo gegründet und hat seinen Hauptsitz auf den Seychellen. Das Unternehmen ist schnell gewachsen und hat heute mehr als sechs Millionen Nutzer auf seiner Handelsplattform.

Laut der Krypto-Datenseite coinmarketcap.com verzeichnet XT.com ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 618 Millionen US-Dollar und rangiert damit unter den Top 100 Krypto-Sites weltweit. Uniswap verfügt über ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 738 Millionen Dollar. Das Meta Masters Guild-Team kündigt an, dass in den kommenden Wochen weitere Börsenlistings folgen werden.

MEMAG-Käufer können ihre Token ab Mittwoch, dem 1. März, beanspruchen

Am gleichen Tag und zur gleichen Zeit zu der die Börsennotierung stattfindet, können die Presale-Käufer des $MEMAG-Tokens ihre Token einfordern, indem sie ihre Krypto-Wallet auf der memag.io-Website verbinden. Die Inhaber müssen sich mit deselben Wallet verbinden, mit dem sie die Token ursprünglich gekauft haben. Nach dem Herstellen der Verbindung klicken die Inhaber einfach auf die Schaltfläche „Claim“, die erscheint, und der Token-Transfer zu ihrer Wallet wird sofort eingeleitet.

Der Vorverkauf erfolgte in sieben Stufen und der Endpreis betrug 0,02300 $. Early-Bird-Investoren, die $MEMAG in Phase 1 gekauft haben, sitzen bereits auf einer nominalen Rendite von 228 %. In Anbetracht des Interesses an Krypto-Gaming und der Menge an Geld, die in diesen Bereich investiert wird, wird erwartet, dass das Interesse an dem Token so groß sein wird, dass auch noch durchaus höhere Renditen mittelfristig erzielt werden können.

Das erste Spiel – Meta Kart Racers – ist dank des Studios Gamearound bereits in Entwicklung

Meta Masters Guild hat bereits sein erstes Gaming-Studio – Gamearound – an Bord, und die Entwicklung des ersten Produkts – ein Rennspiel namens Meta Kart Racers – ist weit fortgeschritten. Der Blockchain-Entwickler hat bereits Spiele für Unternehmen wie Boohoo entwickelt, einem sehr erfolgreichen Online-Modehändler mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar.

Gideon Clifton, CEO von Gamearound, erklärte gegenüber den Medien, dass die Betaversion, an der das Unternehmen arbeitet, einen kostenlosen NFT-Einstiegscharakter und ein Kart enthalten wird. Premium-Versionen von Meta Kart werden auf dem NFT-Marktplatz der Meta Masters Guild zum Kauf angeboten oder können im Spiel freigeschaltet werden.

Clifton ist begeistert von den Aussichten für Meta Masters Guild: „Unser Ziel ist es, die mobile Gaming-Community zu revolutionieren. die MEMAG-Partnerschaft ist ein Meilenstein für Gamearound und Blockchain-Gaming und bringt bahnbrechende, unterhaltsame Titel in die globale P2E-Community“.

Meta Kart Racers wird mobile Gaming im Sturm erobern

Meta Kart wird Free-to-Play- und Play-and-Earn-Optionen haben. Wie alle Spiele der Gilde wird auch Meta Kart Racers für Mobiltelefone veröffentlicht, um die Millionen von Gelegenheitsspielern auf der ganzen Welt anzusprechen. In der P2E-Version können die Spieler durch ihre Aktivitäten im Spiel GEMS verdienen und auch seltene NFTs gewinnen.

Um mit Meta Kart Racers loszulegen, wählt der Spieler seinen Lieblingsfahrer und sein Lieblingskart aus und wählt dann eine der vielen Rennstrecken aus. Die Spieler können im Arcade-Modus alleine fahren oder ihre Fähigkeiten in PVP-Wettbewerben (Spieler gegen Spieler) testen. Mit GEMS oder $MEMAG-Coins können die Fahrer und Karts im Meta Masters Guild Store gekauft und verbessert werden.

Auch im Arcade-Modus kann man Coins verdienen und seltene NFTs gewinnen. Meta Masters Guild NFTs sind spielbare Charaktere im Spiel, die in 3D gerendert wurden. Zusätzlich zu Meta Kart hat Meta Masters Guild zwei Spiele in der Konzeptphase.Meta Masters World ist ein mobiles Bau-, Erkundungs- und Eroberungsspiel, das ebenfalls von Gamearound entwickelt wird. Das dritte Spiel, dessen Entwicklung bald beginnt, ist Raid NFT.

Meta Masters Guild bald die größte mobile Gaming Plattform?

Da Meta Masters Guild eine Plattform aufbaut, die auf den Bereich der mobilen Play-and-Earn-Spiele abzielt, sind die Produktionskosten weitaus geringer als bei den Herausgebern von Konsolenspielen. Die Spieler werden mit dem $MEMAG-Token auf das Ökosystem zugreifen, und die Belohnungen werden in dieser Währung ausgezahlt. Die Nutzer werden auch in der Lage sein, ihre Token einzusetzen, um Erträge zu erwirtschaften und mit den Token zu handeln.

Ein Beweis für das enorme Potenzial des Web3-Gaming-Bereichs war der sprunghaft ansteigende Wert des AXS-Tokens vom Axie Infinity-Ökosystem – dessen Wert in kurzer Zeit um das 1.000-fache gestiegen ist. Meta Masters Guild beabsichtigt, Spiele wie Axie Infinity zu übertreffen und Games herauszubringen, die die Spieler tatsächlich spielen wollen und nicht nur wegen dem Coin-Earning durchlaufen.

Play-and-earn & Play-and-own – Schwerpunkt auf Engagement und Besitz

Play-to-Earn (P2E)-Spiele haben in Ostasien, in Ländern wie Indonesien, den Philippinen und Vietnam, beträchtlich an Zugkraft gewonnen. Doch die erste Welle von P2E-Spielen hatte ein großes Problem – langweilige und uninspirierte Spiele. Allzu oft ging es bei den ersten P2E-Spielen wie Axie Infinity nur darum, dass die Benutzer langweilige, sich wiederholende Aufgaben erfüllen mussten, um Token zu verdienen.

Diesen Spielen fehlte jegliches Element der Geschicklichkeit oder des Risikos, und sie hatten oft inflationäre Token-Designs, deren Wirtschaftlichkeit davon abhing, dass ständig neue Spieler/Käufer in das Ökosystem eintreten. Das Ergebnis war das Aufkommen von Plattformen, bei denen Spieler NFTs mieten. Dies wurde notwendig, damit auch Menschen mit durchschnittlichen finanziellen Mitteln in Entwicklungsländern weiterhin Zugang zu den Spielen haben. Die Meta Masters Guild verfolgt einen anderen Ansatz, indem sie der ursprünglichen Absicht dezentraler Netzwerke treu bleibt.

MEMAG schafft die nachhaltigste Play-to-Earn-Gaming-Gilde im Krypto-Sektor, indem sie Spiele-Entwickler anzieht, die fesselnde Erlebnisse schaffen wollen, die Spieler belohnen und ihnen erlauben, ihre In-Game-Assets zu besitzen und zu handeln. Die Spiele der Meta Masters Guild werden fesselnd sein – weg von Play 2 Earn – hin zu Play & Earn. Das bedeutet, dass auf der Meta Masters Guild Plattform das Coin-Earning zur Nebensache wird und nicht der einzige Grund sein wird, warum User auf die Plattform kommen.

Außerdem werden die Teilnehmer des Ökosystems ihre Items auf eine Weise besitzen, die in herkömmlichen Spielen nicht möglich ist. Meta Masters Guild macht durch den Einsatz von NFTs den Besitz der Items möglich, die bei den meisten großen Spieleherstellern nur “gemietet” sind, da sie einem nie wirklich gehören und bei einer Sperre des Accounts oder ähnlichem auch für immer weg sind.

