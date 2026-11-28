Krak, a global payments app, recently said it will introduce two credit cards that offer Bitcoin (CRYPTO:BTC) rewards: the Krak Credit Card and the Krak Secured Card. Each card will earn as much as 4% back on purchases and is expected to ship in early 2027. Krak is owned by Payward, the same company that owns the Kraken crypto exchange.

These kinds of credit cards look exciting for crypto enthusiasts, giving them the opportunity to earn Bitcoin on their everyday spending. If you're thinking of getting one, it's worth understanding how these cards work first.

Image source: Getty Images.

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