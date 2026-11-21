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21.11.2026 12:00:00
New Hyundai Elantra Hybrid Debuts With 53 Mpg, AI in the Dash
The redesigned compact sedan features Hyundai’s new AI voice assistant, Gleo AI, and an updated regenerative braking system with EV-like one-pedal driving.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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