Nicht nur Bitcoin – Analyst ist sich sicher: Jetzt beginnt die Altcoin-Season

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Jahr hat für Krypto-Investoren bereits hohe Gewinne eingebracht. Der Bitcoin-Kurs ist auf über 52.000 Dollar gestiegen und liegt damit Year to Date mit mehr als 17 % im Plus. Erstaunlicherweise liegt Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, heuer mit mehr als 18 % im Plus. Damit hat ETH Bitcoin bisher outperformt. Ein Bild, das im letzten Jahr noch ganz anders ausgesehen hat. 2023 hat BTC Ethereum weit hinter sich gelassen. Ein Analyst ist sich allerdings sicher, dass nun die Altcoin-Season beginnt und auch viele andere Kryptowährungen die Nummer eins outperformen werden.

Hype um Altcoins steigt

Rekt Capital hat auf X mehr als 400.000 Follower. Man kann also durchaus behaupten, dass sich einige Trader etwas aus seinen Analysen machen. In einem kürzlich auf X veröffentlichten Video spricht er davon, dass sich abzeichnet, dass nun die Altcoin-Season beginnt. Mit dieser Meinung ist er auch nicht alleine. Viele Experten gehen vor allem seit dem starken Anstieg von Ethereum in den letzten Wochen davon aus, dass der Fokus nun auf Bitcoin-Alternativen gerichtet wird.

Next Months Will Change Your Life



If you enjoyed this 1-minute summary on Altcoins…



Checkout the full video here:https://t.co/0FjSQMcewV



Enjoy and Subscribe!$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/HgMiXNlHKr — Rekt Capital (@rektcapital) February 17, 2024

Es wird auch höchste Zeit. Immerhin hat der Hype um Bitcoin, getrieben durch die ETFs und das bevorstehende Halving, dazu geführt, dass BTC mehr als 52 % der Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes ausmacht. Ethereum kommt dabei nur noch auf 17 %. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ETH weit mehr als 20 % des gesamten Marktes für sich beansprucht hat. Ein Blick auf die Zahlen und auf frühere Zyklen führt Rekt Capital zu der Annahme, dass sich das Blatt nun wieder wendet und Bitcoin Marktanteile abgeben wird.

Welche Coins werden profitieren?

In der Regel kann man in Zeiten, in denen der Bitcoin-Kurs steigt, nicht viel falsch machen. Die digitale Leitwährung bestimmt schon immer die Richtung für die meisten Altcoins. Allerdings werden natürlich einige mehr zulegen als andere. Hier unter den Millionen Coins den einen zu finden, der die beste Performance hinlegt, ist fast unmöglich. Diversifizierung könnte hier also der Schlüssel zum Erfolg sein. Für die nächsten Monate ist vor allem bei Ethereum mit einer Rallye zu rechnen, da hier schon bald Spot ETFs in den USA zugelassen werden könnten und im März ein Upgrade geplant ist, bei dem die Skalierbarkeit der Blockchain erhöht werden soll.

A next big #Ethereum update will come this March!



EIP-4844 is an Ethereum Improvement Proposal aiming to boost scalability.



In May 2024 we will get the first Spot $ETH ETF.



I'm bullish on the Ethereum Ecosystem! pic.twitter.com/BP4BPDaX8d — Crypto Rover (@rovercrc) February 17, 2024

Allerdings hat Ethereum mit einer Bewertung von mehr als 330 Milliarden Dollar natürlich länger damit zu kämpfen, seinen Wert zu vervielfachen, als es bei Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung der Fall ist. Solana könnte dagegen im Bullrun leicht die Bewertung erreichen, die ETH heute hat und damit um weit mehr als 500 % zulegen.

Grundsätzlich kann man in den Top 10 der größten Kryptowährungen nicht ganz so viel falsch machen. Vorsichtig sollte man vielleicht bei XRP und DOGE sein, da die beiden Top Coins schon im letzten Jahr mit der Performance der meisten anderen Kryptowährungen nicht mithalten konnten. Wer dagegen bereit ist, ein höheres Risiko einzugehen, kann sich auch bei Coins jenseits der Top 100 umschauen, da hier Gewinne erzielt werden können, die bei den ganz großen Kryptowährungen nicht mehr so leicht möglich sind. Coins mit Bewertungen von 10 – 100 Millionen Dollar können ihren Wert oft innerhalb weniger Tage vervielfachen, wie es derzeit zum Beispiel bei Meme Kombat ($MK) erwartet wird.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat kurz vor der Kursexplosion?

Während die größten Coins nach Marktkapitalisierung in den nächsten Monaten um hunderte Prozent steigen könnten, könnten vor allem neue Kryptowährungen im Bullrun um tausende Prozent explodieren. Eine solche Entwicklung erwarten sich immer mehr Investoren auch bei Meme Kombat. Hier entsteht eine Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten können, wobei die Community mit $MK-Token auf ihren Favoriten wetten kann.

(Meme Kombat Website – Quelle: Meme Kombat)

Die Idee, Meme Coins, Gaming und Online-Wetten miteinander zu verbinden, überzeugt Investoren. Der $MK-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich. Der Presale ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits fast 9 Millionen Dollar erreicht wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK ausverkauft ist und an den Kryptobörsen gelistet wird. Da die erste Battle-Saison direkt nach dem Abschluss des Vorverkaufs beginnt, dürfte die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token schon bald sprunghaft ansteigen, wodurch auch der Kurs explodieren könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.