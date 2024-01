Nicht Solana, Ethereum und BONK – Diese 6 Kryptowährungen sind momentan die Besten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem die meisten Altcoins nach einem Monat noch immer auf dem fast gleichen Preisniveau wie zu Beginn des Jahres notieren, lohnt sich ein Blick auf die wahren Gewinner der letzten Tage. Wir haben die 6 Kryptowährungen der Stunde analysiert, mit einigen Überraschungen.

Manta Network (MANTA)

Mit rund 55 Prozent Zuwachs innerhalb der letzten sieben Tage steht der MANTA-Token unangefochten an der Spitze aller Kryptowährungen. Das Wachstum kommt an der Stelle nicht von ungefähr, sondern aufgrund des hohen Potenzials zustande, was sich hinter der noch jungen Kryptowährung verbirgt. Hinter dem Manta Network verbirgt sich ein Ökosystem, welches am 18. Januar dieses Jahres gelauncht wurde. Im Zentrum des Ökosystems steht die Vision der Gründer, die einzelnen Grenzen der bestehenden Blockchains überwinden zu können.

Der große Vorteil neben dem innovativen Ansatz sind die geringen Kosten, die für Transaktionen anfallen. Darüber hinaus gilt das Manta Network als höchst robust und damit bestens geschützt vor Angriffen von außen. Mit einem Ende der starken Aufwärtsbewegung ist in Anbetracht des Potenzials, welches in dem Projekt steckt, noch lange nicht zu rechnen. Die Marktkapitalisierung von Manta Network liegt derzeit bei 430 Millionen US-Dollar und notiert damit auf Platz 71 aller Kryptowährungen, gemessen an der Marktkapitalisierung.

Sui (SUI)

Mit einer Performance von 45 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage knüpft die Kryptowährung Sui unmittelbar an und belegt mit einer Marktkapitalisierung von 680 Millionen US-Dollar Platz 45. Verantwortlich für die starke Performance ist der große Vorteil, der mit Sui einhergeht. Mit dem Ökosystem ist es möglich, eine Transaktion mit sofortiger Wirkung durchzuführen. Ein Warten auf eine Bestätigung, wie es bei herkömmlichen Netzwerken notwendig ist, entfällt damit.

In Expertenkreisen wird Sui sogar teilweise als sogenannter Solana-Killer gehandelt, aufgrund der starken Ähnlichkeit. Ob Sui allerdings tatsächlich Solana die Stirn bieten kann, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Für Neueinsteiger könnte sich damit eine ausgezeichnete Einstiegschance bieten, um in der kommenden Zeit deutlich profitieren zu können.

Conflux (CFX)

Auf dem dritten Rang der besten Performer der vergangenen sieben Tage folgt Conflux mit einer Marktkapitalisierung von 166 Millionen US-Dollar (Platz 73). Das Gründerteam hat die Kryptowährung sowie die dazugehörige Blockchain-Plattform mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Skalierbarkeit sowie die Sicherheit von bestehenden dezentralen Systemen maßgeblich zu verbessern. Damit dies gelingt, setzt Conflux-Plattform auf eine Kombination zwischen Proof-of-Work- (PoW) und Proof-of-Stake-Algorithmen (PoS), was gleichzeitig zu geringen Transaktionsgebühren führt.

Mithilfe der Plattform können quasi eine Vielzahl an Entwickler vereinfacht mithilfe einer großen Auswahl an Tools individuelle dApps entwickeln. Aufgrund des Multichannel Ansatzes ist es möglich, die dApps derart zu programmieren, dass sie über die verschiedensten Netzwerke hinweg angewendet werden können. Damit aber nicht genug. Durch ein angebotenes Staking-Programm werden Investoren langfristig ans Projekt gebunden und sollen damit für langfristiges Kurswachstum sorgen.

Helium (HNT)

Helium, eine alt bekannte Kryptowährung, folgt auf dem vierten Platz mit einer ebenfalls starken Kursperformance von rund 30 Prozent auf der Basis von sieben Tagen. Von den Gründern wurde die Kryptowährung bereits im Jahre 2019 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, drahtlose Geräte miteinander zu verbinden. Im Vordergrund stand der Gedanke, die Übertragung zu geringstem Stromverbrauch zu ermöglichen, weshalb auch der sogenannte Proof of Coverage Konsensmechanismus zum Einsatz kommt.

Seitdem einer der größten Telekommunikationsanbieter namens Telefonica vor wenigen Tagen angekündigt hat, künftig auf das Helium-Netzwerk zu setzen, ist der Kurs deutlich nach oben ausgebrochen. Im Detail soll Helium zukünftig mobile Hotspots zur Verfügung stellen, die eine 5G Geschwindigkeit gewährleisten. Glückt das Pilotprojekt in Mexiko, dann könnte es auch auf eine Vielzahl anderer Länder ausgerollt werden. Für den Kurs des Helium-Tokens würde dieses Szenario einen deutlichen Wachstumsschub bedeuten.

SPONGE V2 – Der potenzialreichste Meme-Coin in 2024

Anders als die ersten vier Kryptowährungen ist SPONGE V2 noch nicht an den Kryptobörsen handelbar, das Potenzial ist allerdings nicht geringer. Bereits die erste Version des Meme-Coins hat gezeigt, wie groß und stark die Community hinter SPONGE ist, mit Renditen im höheren dreistelligen Bereich. Das reichte dem Team hinter SPONGE allerdings nicht und bringt mit SPONGE V2 einen Token auf den Markt, der nicht nur auf die beliebte Meme-Figur Spongebob aufbaut, sondern noch dazu einen echten Mehrwert besitzt.

Im Zentrum des Projektes steht ein neu entwickeltes Onlinespiel, welches nach dem Konzept des Play-to-Earn aufgebaut ist. Die Spieler werden damit in der Zukunft nicht nur Spaß am Spielen haben, sondern auch die Möglichkeit besitzen, im gleichen Zuge Geld zu verdienen. Dabei gilt, je beliebter das Spiel ist, desto höher ist die Nachfrage nach dem SPONGE V2 Coin und schließlich auch dessen Wert.

eTukTuk revolutioniert das traditionelle TukTuk

Direkt an SPONGE V2 knüpft der Presale rund um eTukTuk an, dessen zentraler Token ebenso noch nicht an den Kryptobörsen erworben werden kann. Setzt eTukTuk allerdings das Tempo der ersten Tage fort, in denen mehr als 600.000 US-Dollar eingeworben werden konnten, dauert es bis zum Listing nicht mehr lange. Für die große Beliebtheit sorgt der innovative und simple Ansatz zugleich, das klassische TukTuk zu revolutionieren. Im gleichen Atemzug soll ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Wie das geht?

Das bei einheimischen Menschen in Entwicklungsländern überaus beliebte TukTuk soll in der Zukunft mit einem E-Antrieb unterwegs sein. Dabei gilt es anzufügen, dass die mit Verbrennungsmotoren betrieben TukTuks einen Großteil der CO²-Emissionen in Entwicklungsländern beisteuern. Der zentrale Token des Vorhabens wird der eTukTuk-Token sein, der derzeit im Vorverkauf noch vergünstigt erworben und direkt mit attraktiven Renditen gestaked werden kann.

