Noch 11 Tage: Kurz vor dem Listing an Top 5 Kryptobörse legt Tamadoge (TAMA) deutlich zu – Wie weit steigt der Kurs noch?

Der Kryptomarkt stabilisiert sich am Wochenende auf hohem Niveau, der Bitcoin hält sich über der 30.000 Dollar Marke und auch Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung der Welt notiert weit über 2.000 Dollar. In den letzten 24 Stunden steigt der Wert aller im Umlauf befindlichen digitalen Währungen um 0,10 %, nachdem er vorher leicht rückläufig war. Alles in allem bleibt der Wert also stabil bei rund 1,277 Billionen Dollar. Inzwischen steigt der Kurs bei Tamadoge (TAMA) in den letzten Tagen deutlich, seit bekannt wurde, dass der Coin am 27. April auf einer der Top 5 Kryptobörsen gelistet wird.

Die Nachricht hat sich im Krypto-Space wie ein Lauffeuer verbreitet. Der TAMA-Token, der eine Mischung aus Meme- und Play 2 Earn-Coin darstellt, wird am 27. April an einer der 5 größten Kryptobörsen der Welt gelistet. Nachdem der Coin bisher schon an 15 Exchanges gehandelt werden kann, kommt nun wohl die bisher größte Börse dazu. Investoren haben mit ihrer Reaktion nicht lange auf sich warten lassen und den Kurs innerhalb kürzester Zeit um 20 % steigen lassen. Nachdem Beobachter erst skeptisch waren, ob es sich nicht nur um einen kurzen Pump handeln würden, notiert der Kurs nun immer noch bei 0,01382 Dollar, wodurch schnell deutlich wird, dass es sich um einen nachhaltigen Anstieg handelt.

Das ist auch kein Wunder, da das Listing an einer so großen Kryptobörse natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auf das Projekt zieht und vor allem auch das Vertrauen in der Community stärkt. Jede Exchange hat ihre Bedingungen, um Coins überhaupt aufzunehmen und bei größeren Börsen geht mit dem Listing auch eine gewisse Bestätigung der Seriosität des Projekts einher. Die Details, um welche Exchange es sich handelt, werden erst am 24. April bekannt gegeben, aber ganz egal, welche gemeint ist – Fakt ist, dass es sich bei allen in den Top 5 um Plattformen handelt, die Millionen monatliche Nutzer vorweisen können und so das Handelsvolumen beim TAMA nochmal deutlich erhöhen dürften.

Tamadoge kann auf Twitter jetzt schon über 60.000 Follower vorweisen und der CEO hat erst in dieser Woche wieder bestätigt, dass man sich nun, nachdem alle 5 Arcade-Spiele auf den Markt gekommen sind, auf das Wachstum und die Bekanntheit des Tamaverse konzentrieren werde. Ein Tweet vor wenigen Stunden von Crypto Insights (98.000 Follower), der sich auf Tamadoge bezieht, erfreut sich auch schon größter Beliebtheit und hat inzwischen auch schon mehr als 23.000 Menschen erreicht und dürfte weitere Käufer anziehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Kurs bis zum Listing am 27. April noch verdoppeln könnte.

Weitere Coins, die bald an Kryptobörsen gelistet werden

Während der TAMA-Token schon an 15 Exchanges gehandelt werden kann und nun die bisher größte Kryptobörse folgt, kommen auch Woche für Woche neue Coins auf den Markt, die noch an keiner Exchange handelbar sind, aber teilweise kurz davor stehen. Diese können sich für Investoren als besonders lukrativ erweisen, wenn das Projekt dahinter stimmt und der Preis nach dem Handelsstart ansteigt.

Mit Love Hate Inu (LHINU) kommt ein weiterer Meme-Coin auf, der mit dem Vote 2 Earn Konzept, das mit der Plattform einhergeht, auch einen echten Mehrwert liefert. Im Love Hate Inu Ökosystem soll jeder in der Community Umfragen erstellen können und für die Teilnahme daran mit LHINU-Token belohnt werden. Um teilnehmen zu können, müssen aber auch Coins fürs Staking eingesetzt werden. Dadurch wird der Umfrageprozess zwar weiterhin anonym sein, aber auch verifiziert und das Ergebnis ist somit nicht von Bots beeinflussbar.

Dieses Konzept dürfte vor allem für Unternehmen schon bald von großer Bedeutung sein. Neben witzigen Memes, die man auch schon als Beispiele auf der Love Hate Inu Website findet und die das Potenzial haben, viral zu gehen, können auch Umfragen zu ernsten Themen, Produkten oder Services von Unternehmen und zahlreichen weiteren Möglichkeiten erstellt werden. Die Tatsache, dass der LHINU-Token im Presale schon weit mehr als 4,3 Millionen Dollar umgesetzt hat, macht schnell deutlich, dass Investoren von dem Konzept überzeugt sind und es hier nach dem Listing schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Mit Ecoterra kommt eine Recycle 2 Earn Plattform, die Nachhaltigkeit unter Konsumenten und Unternehmen schon bald zum Wettbewerb machen könnte. Hier wird Umweltschutz mit Coins belohnt und Verpackungen, die recycelt werden, sorgen genauso für eine Belohnung wie zum Beispiel das Scannen der Stromrechnung, aus der hervorgeht, dass der Strom aus erneuerbaren Energien gesammelt wurde.

Mit einem transparenten Profil, das auf der Blockchain für jeden einsehbar ist, können vor allem Unternehmen zeigen, welche Bemühungen sie wirklich im Bereich Nachhaltigkeit verfolgen und könnten so die Beliebtheit bei ihren Kunden noch deutlich steigern. Ecoterra macht transparent, wer sich für Umweltschutz einsetzt und Unternehmen, die bisher schon damit werben, könnten sich durch die neue Plattform schon bald deutlich vom Rest abheben und hier einen Wachstumsschub erleben.

Investoren sind von der Idee begeistert und haben schon $ECOTERRA-Token im Wert von knapp 1,2 Millionen Dollar im Presale gekauft. Aktuell ist der Coin noch für einen Vorverkaufspreis von 0,00475 USDT erhältlich und soll für 0,01 USDT an den Exchanges gelistet werden. Daraus ergibt sich für alle, die noch in der aktuellen Presale-Stufe einsteigen, ein Buchgewinn von mehr als 100 % bis zum Handelsstart.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

