Noch 2 Tage verfügbar: C+Charge (CCHG) beendet erfolgreichen Presale bald und steht kurz vor dem Listing auf BitMart

Die Stimmung ist weiterhin bullisch am Kryptomarkt und sogar am Sonntag kommt es zu einem leichten Wachstum der Marktkapitalisierung von 0,36 %. Am meisten profitiert davon der Bitcoin, der aktuell wieder knapp unter der 28.000 Dollar Marke notiert. Aktuell spricht vieles dafür, dass auch die nächste Woche erneut mit Gewinnen starten und vor allem auch beendet werden könnte. Wenn keine weitere Hiobsbotschaft folgt, wird der März wohl als dritter Monat in Folge mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. Auch bei C+Charge endet der Presale in 2 Tagen und am 31. März folgt das Listing auf der Kryptobörse BitMart, wodurch die Bekanntheit nochmal deutlich steigen dürfte und schon bald eine Kursexplosion bevorstehen könnte.

Der Vorverkauf des CCHG-Tokens verlief in den letzten Wochen äußerst erfolgreich und hat eine Summe von knapp 3,4 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht. Dadurch wird schnell deutlich, dass Investoren vom Erfolg des Projekts überzeugt sind. 2 Tage kann man sich nun noch dazu entscheiden, den CCHG im Vorverkauf zum Fixpreis von 0,0235 USDT zu kaufen. Das entspricht auch dem Startpreis beim Listing auf BitMart am 31. März. Sobald der offizielle Handel beginnt, kann sich der Preis schlagartig in beide Richtungen entwickeln und Investoren könnten hier schon bald für ihr Vertrauen belohnt werden.

C+Charge zielt auf den Markt rund um die E-Mobilität ab. Jahr für Jahr steigt die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos stark an, bald werden Autos mit Verbrennermotoren in der EU Geschichte sein. Probleme hat man eher damit, die Ladeinfrastruktur für diese Autos entsprechend auszubauen. Unterschiedliche Anbieter unterstützen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, wodurch der Zugang zu E-Tankstellen für Fahrer von Elektroautos noch zusätzlich erschwert wird. C+Charge macht damit Schluss und möchte die Zahlung an den bestehenden Ladesäulen vereinheitlichen.

Mit dem CCHG-Token soll es möglich werden, bequem per C+Charge App direkt an der Ladesäule zu bezahlen. Die App kommt mit zahlreichen weiteren Vorteilen für Fahrer von E-Autos und Betreibern von E-Tankstellen. Die Daten der Ladestationen der teilnehmenden Partner werden in Echtzeit übertragen, wodurch Fahrer sofort sehen, wenn es an einer Ladestation eine Störung gibt und diese nicht umsonst anfahren. Auch die Betreiber werden so direkt informiert und können Fehler teilweise sogar aus der Ferne beheben und wenn nicht, trotzdem entsprechend schnell reagieren.

Durch die Live-Datenübertragung sehen Fahrer auch schon die errechnete Wartezeit. Wer mehrere Möglichkeiten im Umkreis hat, kann sich so für die, mit der geringsten Wartezeit entscheiden. Dadurch wird der Ladevorgang deutlich effizienter gestaltet. Der größte Vorteil dürfte aber darin liegen, dass durch den Einsatz der Blockchain mit C+Charge Fahrer von E-Autos schon bald am Emissionshandel teilnehmen könnten. Der Emissionshandel ist bisher ein mächtiges Werkzeug, um die Klimaziele zu erreichen, als Privatperson kann man hier aber bis jetzt nicht teilnehmen.

Mit C+Charge wird es möglich, dass man für jede Ladung, die man mit der App mit dem CCHG-Token bezahlt, GNT-Token vergütet bekommt, die eine Emissionsgutschrift darstellen. Diese können im Anschluss frei gehandelt werden, wodurch Fahrer so schon bald einen Teil ihrer Kosten für die Ladung wieder zurückerhalten könnten. Unter diesen Umständen dürfte es wohl nicht lange dauern, bis der CCHG sich als Zahlungsmittel durchsetzt und auch die Bekanntheit von C+Charge noch deutlich ansteigt. Damit könnte es auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der CCHG nach seinem Listing am 31. März an der Kryptobörse BitMart stark im Wert ansteigt. Experten erwarten einen Anstieg um mehrere hundert Prozent mit der Umsetzung des Projekts.

