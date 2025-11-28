November gilt als Garant für Gewinne, doch dieses Jahr ist alles anders!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Jahren galt der Monat November als derjenige, der für die meisten Kursgewinne am Kryptomarkt gesorgt hat. Es verging kaum ein November, in dem die meisten Kryptowährungen nicht starke Kursgewinne für sich verbuchen konnten. Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn der November geht als einer der schlechtesten Monate in der Geschichte des Kryptomarktes ein. Eine Ausnahme davon gibt es allerdings, die den Namen Bitcoin Hyper trägt. Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag!

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Kryptomarkt mit starken Verlusten

Es gibt kaum eine Kryptowährung am Kryptomarkt, die in den letzten Tagen und Wochen keine massiven Verluste für sich zu verbuchen hat. Ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, der innerhalb von nur wenigen Tagen mit einem Knall die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar nach unten durchbrochen hat. Derzeit pendelt der Bitcoin rund um einen Preis von 91.500 US-Dollar, was einen Verlust von mehr als 20 Prozent innerhalb von nur einem Monat bedeutet. Direkt daran schließt sich Ethereum an, mit einem Verlust von mehr als 25 Prozent, ebenso innerhalb eines Monats. Das Wichtigste dabei ist allerdings, dass die wichtige Marke von 3.000 US-Dollar nach oben durchbrochen werden könnte, innerhalb der nächsten Stunden und Tage.

Eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen könnte an dieser Stelle nahtlos angefügt werden. Wichtig ist allerdings zu erwähnen, dass sich in den vergangenen Stunden und Tagen eine übergeordnete Erholung zeigt. Ethereum ist nur ein Beispiel dafür, denn innerhalb von einer Woche steht ein Plus im Preis von 13,5 Prozent zu Buche. Eine Vielzahl anderer Kryptowährungen hat in den letzten sieben Tagen ebenso im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Doch was sind die Gründe für die plötzliche Erholung nach den starken Verlusten in den vergangenen Wochen und Monaten am Kryptomarkt?

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Die Gründe für die Kursturbulenzen am Kryptomarkt im Überblick!

Angefangen hat alles mit einem pessimistischen Blick auf eine weitere Senkung der Leitzinsen durch die US-Zentralbank Fed. Aus einigen wenigen Verlusten wurde eine vollständige Lawine aus Verlusten, insbesondere in Verbindung mit der Auflösung von zahlreichen Long-Positionen, die über die vergangenen Monate hinweg aufgebaut wurden. Nachdem ein erheblicher Teil der Long-Positionen abgebaut wurde, folgte der zögerliche Einstieg einiger Anleger und Investoren, die die Chance nutzten, um sich verhältnismäßig günstig einzukaufen. Die Anzahl von genau diesen Anlegern und Investoren nimmt derzeit stetig zu und sorgt übergreifend für leichten Optimismus. Starke Signale, die die Entwicklung nachhaltig entwickeln, sind derzeit jedoch nicht in Sichtweite.

Mit einem langfristigen Blick in die Zukunft könnte sich ein Kauf zum aktuellen Zeitpunkt trotzdem als äußerst lohnend erweisen. Wie die letzten Jahre bewiesen haben, kann sich der Kryptomarkt binnen kürzester Zeit entschieden in Richtung aufwärts drehen. Alleine der Bitcoin wird von Experten aus dem Krypto-Umfeld langfristig betrachtet bei einem Preis von mehr als einer Million US-Dollar gesehen. Ethereum mittelfristig sogar bei einem Preis von rund 10.000 US-Dollar.

Bitcoin Hyper: Die Alternative zu den Altcoins am Markt!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,7 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.