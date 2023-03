Nur noch 3 Stunden: Innovativer Coin steht nach 3,5 Millionen Dollar Presale kurz vor dem Listing – Jetzt noch zum Vorverkaufspreis einsteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Markt erholt sich von dem Schock um die Klage der US-Behörden gegen die größte Kryptobörse der Welt Binance. Nach einer deutlichen Korrektur kommt es in den letzten 24 Stunden zu gewinnen, die den Bitcoin auf über 28.000 Dollar steigen lassen. Auch die meisten Altcoins notieren deutlich im Plus. Währenddessen steht auch schon der nächste Coin, der im Vorverkauf schon mehr als 3,5 Millionen Dollar eingebracht hat, kurz vor der Notierung an der Kryptobörse BitMart. Investoren haben noch für weniger als 3 Stunden die Gelegenheit, im Presale zum Fixpreis einzusteigen.

Der CCHG-Token von C+Charge könnte bald Standard sein, wenn es um die Zahlung an Ladesäulen für die Ladung von Elektroautos geht. Bisher unterstützen unterschiedliche Anbieter verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, wodurch das ohnehin schon knapp verfügbare Ladenetz weiter eingeschränkt wird. Mit C+Charge soll damit Schluss sein. Hier möchte man die Zahlung an den bestehenden Ladesäulen vereinheitlichen und bequem per App mit dem CCHG-Token ermöglichen.

Wer sich jetzt denkt, dass es für viele Fahrer keine Notwendigkeit geben wird, mit Kryptowährungen zu bezahlen, der irrt sich. Die C+Charge kommt nämlich mit einer Reihe weiterer Vorteile daher, wodurch sie schon bald auf den Smartphones der meisten Fahrer von Elektroautos installiert sein dürfte. Die App liefert nämlich Daten der E-Tankstellen der teilnehmenden Partner in Echtzeit. Das erspart den Betreibern und auch den Fahrern viel Zeit und Ärger.

Bisher kann man zwar inzwischen in jedem Navi die nächsten Ladestationen in der Nähe sehen, allerdings weiß man nichts über deren Status. Öfter als einem lieb ist, kommt es hier zu Störungen und Ausfällen, weshalb schon viele Ladestationen umsonst anegfahren wurden, nur um dann vor Ort zu sehen, dass hier keine Ladung möglich ist. Mit C+Charge wird das in Zukunft schon vorher angezeigt und auch die Betreiber werden so direkt informiert, wenn es eine Störung gibt und können entsprechend schneller handeln.

Außerdem ist durch die Echtzeit-Datenübertragung das Errechnen der Wartezeit möglich. Wer also mehrere E-Tankstellen in seinem Umfeld hat, kann nach einem kurzen Blick auf die App abschätzen, wo am wenigsten los ist und welche Ladesäule er anfahren sollte. Das spart nicht nur Nerven, sondern gestaltet auch den Ladevorgang wesentlich effizienter und schafft eine echte Erleichterung. Somit dürfte bei vielen bald die Hemmschwelle wegfallen, die noch keine Berührung mit Kryptowährungen hatten und C+Charge könnte bald der neue Standard bei Elektroauto-Besitzern werden.

Der größte Vorteil geht aber mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie und der Zusammenarbeit mit Flowcarbon einher. Dadurch soll es nämlich möglich sein, dass Fahrer für jede Ladung, die sie mit der C+Charge App mit dem CCHG-Token bezahlen, Emissionsgutschriften in Form des GNT-Tokens erhalten. Bisher sind Privatpersonen am Emissionshandel nicht beteiligt. Durch C+Charge könnte sich das ändern und Fahrer könnten die erhaltenen Emissionsgutschriften in Form eines Tokens im Anschluss frei handeln, wodurch sie einen Teil der Kosten für die Ladung der Elektroautos zurückerhalten würden.

Vorverkauf endet in wenigen Stunden

Keine 3 Stunden sind es mehr, bis der Vorverkauf des CCHG-Tokens abläuft. So lange können Käufer noch zum günstigen Fixpreis einsteigen. Diese Woche am Freitag, den 31. März, wird der CCHG dann schon auf der namhaften Kryptobörse BitMart gelistet und kann dann frei gehandelt werden. Damit unterliegt der Preis dann den Schwankungen, die sich durch Angebot und Nachfrage ergeben. Durch das Listing an der Exchange steigt die Bekanntheit von C+Charge nochmal deutlich, da Millionen Nutzer auf der Plattform sind, wodurch es hier schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

