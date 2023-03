Nur noch 5 Tage: Nachhaltiger Coin noch kurz zum günstigen Fixpreis erhältlich – BitMart Listing noch Ende März

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Wochen waren ein schneller Wechsel zwischen massiven Kurseinbrüchen und starken Preisanstiegen am Kryptomarkt. Die Ereignisse überschlagen sich und zwischen Bankenkrisen, Bankenrettung, Inflation und Regulierungsmaßnahmen haben Investoren starke Nerven gebraucht, um am Ende als Gewinner auszusteigen. Nun kommt Ende März ein weiterer Coin auf den Markt, der von den bisherigen Preisschwankungen noch nicht betroffen ist, da er noch für 5 Tage im Presale zu einem Fixpreis erhältlich ist. Ab 31. März kann er dann an den Kryptobörsen frei gehandelt werden und könnte hier schon bald auf eine Kursexplosion zusteuern.

Der CCHG-Token von C+Charge hat im Vorverkauf inzwischen weit mehr als 3,2 Millionen Dollar eingebracht. Das dürfte daran liegen, dass C+Charge eine Lösung auf einem Markt bietet, der noch lange von Wachstum geprägt ist. Das Team zielt auf die Elektromobilität ab. Inzwischen ist längst beschlossen, dass Autos mit Verbrennermotoren schon bald der Vergangenheit angehören werden. Fahrzeughersteller haben schon angekündigt, wann die letzten Benziner bei ihnen vom Band rollen. Nur die Ladeinfrastruktur kommt noch nicht ganz hinterher. Erschwerend kommt hinzu, dass unterschiedliche Betreiber von Ladestationen auch unterschiedliche Zahlungsmittel unterstützen. Hier kommt C+Charge ins Spiel.

C+Charge möchte die Zahlung an bestehenden Ladesäulen vereinheitlichen und so eine echte Erleichterung im Alltag der E-Autofahrer schaffen. Die Installation von C+Charge spart den Betreibern der E-Tankstellen auch teure Point of Sale Stationen und schafft somit auch für die Betreiber Erleichterung. Mit der C+Charge App soll es nicht nur möglich sein, die Ladung der Stromer mit dem CCHG-Token zu bezahlen, sondern auch zahlreiche weitere Vorteile warten hier auf die Nutzer.

Die App liefert Daten in Echtzeit über den Status der Ladesäulen der teilnehmenden Partner und so müssen defekte Ladestationen nicht mehr umsonst angefahren werden und auch die Wartezeit kann so errechnet und angezeigt werden. Wer also mehrere Möglichkeiten im Umkreis hat, kann sich für die E-Tankstelle mit der geringsten Wartezeit entscheiden und so den Ladevorgang deutlich effizienter gestalten.

Emissionsgutschrift als Token

Durch den Einsatz der Blockchain und die Zusammenarbeit mit Flowcarbon kann C+Charge noch einen draufsetzen, wodurch es zum echten Gamechanger werden könnte. Wer mit der App mittels $CCHG für das Aufladen eines Elektroautos bezahlt, hat die Möglichkeit, Emissionsgutschriften in Form eines GNT-Tokens zu erhalten. Dieser ist handelbar und ermöglicht es so, dass auch Privatpersonen und kleine Unternehmen am Emissionshandel teilnehmen können.

Der Emissionshandel ist schon lange ein mächtiges Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel und bisher profitieren nur große Unternehmen wie Tesla davon, dass sie CO2-neutrale Fahrzeuge bauen und ihre Emissionsgutschriften so an Unternehmen verkaufen können, die die Umwelt mehr belasten. Mit C+Charge könnte es bald möglich werden, dass auch Privatpersonen dafür belohnt werden, sich für CO2-neutrale Fortbewegung zu entscheiden und durch den Emissionshandel einen Teil ihrer Kosten für die Ladung der Stromer wieder zurückerhalten.

Vorverkauf endet bald

Der Vorverkauf des CCHG-Tokens bringt das Kapital ein, um das Projekt zu finanzieren. Das ist bisher auch gelungen und hat weit mehr als 3,2 Millionen Dollar eingebracht. Nun geht der Presale dem Ende zu und wer hier noch zum günstigen Fixpreis in ein innovatives Projekt einsteigen möchte, der sollte sich beeilen.

Der Countdown auf der Website steht bei 5 Tagen und 17 Stunden. Solange können Interessenten den Coin noch für 0,0235 USDT direkt von den Entwicklern kaufen. Für den 31. März hat die Kryptobörse BitMart das Listing des Coins bereits bestätigt, wodurch es im Anschluss zu einem sprunghaften Preisanstieg auf ein Vielfaches des aktuellen Vorverkaufspreises kommen kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

