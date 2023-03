Nur noch eine Woche: Spektakulärer Vorverkauf von beliebten Move 2 Earn Coin endet bald – Preisexplosion im April?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist ein holpriger Aufstieg in den letzten Wochen, aber nach einem Auf und Ab sind nun doch die meisten Kryptowährungen im Plus seit Jahresbeginn. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass auch alle Investoren Gewinne gemacht haben. Im Gegenteil. Der Hauptgrund, warum an der Börse Geld verloren wird, ist die Unsicherheit, die viele Anleger verspüren, wenn Kurse kurzfristig fallen. Diese schließen ihre Positionen dann lieber mit einem Minus, das sie noch verkraften können und ärgern sich ein paar Wochen später, dass sie nicht gehalten haben, da sie dann wieder im Plus wären. Bei Kryptowährungen braucht man noch deutlich bessere Nerven, denn hier können liegt die Volatilität deutlich höher als bei anderen Assets. Ein Move 2 Earn Coin war bis jetzt von diesen Preisschwankungen noch nicht betroffen, kommt aber in wenigen Tagen in den freien Handel an den Kryptobörsen. Steht hier eine Kursexplosion bevor?

Jetzt noch die Gelegenheit nutzen und $FGHT im Presale sichern.

Fight Out – Das Beste aus mehreren Bereichen?

Move 2 Earn Projekte hatten bisher alle dasselbe Problem. Ähnlich wie Play 2 Earn Games bisher nur auf das Verdienen von Coins ausgelegt sind und das Gameplay nicht wirklich Spaß macht, sind Move 2 Earn Projekte auch nur darauf ausgelegt, möglichst viele Belohnungen in Form von Kryptowährungen zu erhalten. Sinkt der Kurs der Coins, ist das Interesse an der App schnell verloren. Fight Out liefert mit der App alleine schon zahlreiche echte Vorteile, sodass User diese auch installieren würden, wenn es keine Coins zu verdienen gäbe. Das könnte sich schon bald als starker Vorteil entwickeln.

Sei bei der nächsten möglichen Kursrallye dabei und sichere dir deine FGHT-Token noch im Vorverkauf.

In der Fight Out App erhalten Nutzer Trainingspläne, die individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Solche Apps werden auch jetzt schon gerne in Fitnessstudios genutzt, weshalb hier auch ein realer Nutzen besteht, der sich durch die Möglichkeit, Token zu verdienen, nochmal verstärkt. Außerdem wird es auch möglich sein, Video-Kampfsportkurse mit Fight Out zu absolvieren. Hier hat man Profisportler für sich gewinnen können, die einen interaktiv durch die Kurse führen. Während man Stepn und Co. nicht unbedingt startet, wenn die Coins nichts wert sind, hält Fight Out die Nutzer hier bei Laune.

Spielerischer Anreiz für mehr Bewegung

Keine Frage, Nutzer mit Token zu belohnen, wenn sie sich bewegen, hat sich als durchaus funktionierendes Konzept gezeigt. Unzählige Menschen sind spazieren oder laufen gegangen und haben ihre Einnahmen in den sozialen Netzwerken gezeigt. Darunter auch viele, die von sich behauptet haben, dass sie lange nicht mehr so viel an die frische Luft gekommen sind wie seit Stepn. Schwer war es dabei eher, den Kurs der Coins oben zu halten, da immer mehr User nur für das schnelle Geld gekommen sind und sich sofort ihre Verdienste auszahlen lassen haben, wodurch der Preis natürlich gedrückt wurde.

Kursexplosion voraus? Sei dabei und sichere dir deine FGHT-Token noch im Presale.

Fight Out schafft hier ganz neue Möglichkeiten. Man startet im Metaverse mit einem Avatar in Form eines NFTs. Dieser kann entwickelt und aufgelevelt werden, indem man in der realen Welt trainiert und die entsprechenden Attribute auf seinen Charakter in der virtuellen Welt überträgt. Durch das Aufleveln des Avatars hat man bessere Chancen in den täglichen Challenges gegen andere User besser abzuschneiden und so weitere REPS-Token zu verdienen. Diese können eben nicht nur gegen FGHT-Token eingetauscht werden, sondern auch für In-App-Aktivitäten genutzt werden. Mit dem Aufleveln der eigenen Figur und der Möglichkeit andere User herauszufordern, schafft Fight Out einen spielerischen Anreiz, der Menschen zu mehr Bewegung verhelfen kann.

Erfolgreicher Vorverkauf endet bald

Beim Start von Fight Out hat man sich das ambitionierte Ziel gesetzt, weit mehr als 6 Millionen Dollar zur Realisierung des Projekts im Vorfeld durch den Verkauf des FGHT-Tokens umzusetzen. Was am Anfang weit hergeholt schien, scheint jetzt Realität zu werden. Kurz vor dem Ende des Vorverkaufs liegt die umgesetzte Summe inzwischen bei fast 6 Millionen Dollar – vor allem in den letzten Tagen steigt die Summe nochmal stark an.

Sei dabei, wenn Fight Out die Fitnessbranche revolutioniert und sichere dir deine Coins noch im Presale.

Investoren haben jetzt noch genau eine Woche Zeit, im Vorverkauf zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Für Anfang April haben 7 Kryptobörsen bestätigt, dass sie den Coin für den Handel listen werden. Dadurch dürfte es nochmal zu einem starken Anstieg der Bekanntheit von Fight Out kommen, wodurch der Kurs schnell stark steigen könnte. Im Vorverkauf erhalten Investoren noch einen Bonus von bis zu 67 % auf ihre Einzahlung – abhängig von der Höhe der Investition und der Sperrfrist, für die man sich entscheidet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Coin ohne Sperrfrist zu kaufen, wenn man auf den entsprechenden Bonus verzichtet.

Hier gibt es den $FGHT-Token noch für kurze Zeit im Vorverkauf.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.