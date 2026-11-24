|
24.11.2026 23:04:06
Nvidia Can 'Spark' Bitcoin Rally in 2027, Expert Claims. The Fed May Disagree.
This article Nvidia Can 'Spark' Bitcoin Rally in 2027, Expert Claims. The Fed May Disagree. originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0938
|
-0,0029
|
|
-0,26
|Japanischer Yen
|
174,31
|
-0,3700
|
|
-0,21
|Britische Pfund
|
0,8362
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9151
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
8,5748
|
-0,0220
|
|
-0,26