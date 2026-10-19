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19.10.2026 17:18:35
'Of Course' Bitcoin Could Grow to $50 Trillion, Jordi Visser Says: But How?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
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|Dollarkurs
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1,1233
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0,0020
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0,17
|Japanischer Yen
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177,7245
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0,0045
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0,00
|Britische Pfund
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0,8425
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-0,0003
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-0,04
|Schweizer Franken
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0,9266
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-0,0004
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-0,04
|Hongkong-Dollar
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8,8157
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0,0160
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0,18
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