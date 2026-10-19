19.10.2026 17:18:35

'Of Course' Bitcoin Could Grow to $50 Trillion, Jordi Visser Says: But How?

This article 'Of Course' Bitcoin Could Grow to $50 Trillion, Jordi Visser Says: But How? originally appeared on Benzinga.com

.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1233
0,0020
0,17
Japanischer Yen
177,7245
0,0045
0,00
Britische Pfund
0,8425
-0,0003
-0,04
Schweizer Franken
0,9266
-0,0004
-0,04
Hongkong-Dollar
8,8157
0,0160
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen