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19.05.2026 06:57:36
Oil Shock Is Like A Stone Tossed In A Pond, The First Splash Is Gas — Airfares, Groceries Ripples Will Follow, Says This Economist
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1641
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-0,0020
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-0,17
|Japanischer Yen
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185,093
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-0,01
|Britische Pfund
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0,8687
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0,0004
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0,05
|Schweizer Franken
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0,9146
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0,0004
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0,05
|Hongkong-Dollar
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9,1144
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-0,0165
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-0,18