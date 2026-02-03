03.02.2026 13:20:14

One Fund Discloses $9 Million Ethereum ETF Exit as Crypto Market Downturn Worsens

On February 2, Hong Kong-based Apeiron Capital Limited disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold its entire position in the iShares Ethereum Trust ETF (NASDAQ:ETHA) in an estimated $8.99 million trade during the fourth quarter.According to a recent SEC filing, Apeiron Capital Ltd sold all 285,400 shares of the iShares Ethereum Trust ETF (NASDAQ:ETHA) during the fourth quarter of 2025. The fund’s ETHA stake now stands at zero. The net position change for the quarter, including price effects, totaled $8.99 million.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
