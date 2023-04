OpenSea verliert Rang 1, Blur 🥇 jetzt Marktführer! Wo gibt es 🫰 NFTs für Anfänger 🔰 ?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ausgelöst durch das FTX-Beben, das noch immer Unternehmen in den Abgrund zieht, verschieben sich die Machtverhältnisse am Markt. Das bekommt auch OpenSea zu spüren, der bisher größte NFT-Marktplatz. Bis jetzt, denn seit Februar dieses Jahres verlor die NFT-Plattform, bezogen auf das gesamte Handelsvolumen, mehr als 21 % an Marktanteilen. Auslöser sollen dafür aber nicht nur die dynamischen Marktentwicklungen sein. Vielmehr macht ein neuer und vor allem starker Wettbewerber dem bisherigen Platzhirschen Konkurrenz.

Am 23.03.2023 startete ARB mit 2,72 Millionen Transaktionen, mehr als Ethereum

NFT-Handelsvolumen weltweit stieg um 137 % auf 4,7 Milliarden US-Dollar (1Q/23)

„Nur“ 373 Millionen US-Dollar gingen durch Hacks und Exploits verloren

Ecoterra und DeeLance geben NFTs für Anfänger aus

Wie läuft es für OpenSea?

2023 steht bisher ganz im Zeichen von Blur, der sich nun als neuer Marktführer präsentiert und seit Anfang des Jahres unfassbare 72 % Marktanteile holte. Dieses Fakten zeigen klar, dass es keinesfalls einen Crash des NFT-Marktes gibt. Denn laut DappRadar hat der NFT-Markt noch immer seine Anziehungskraft und Anleger investieren in neue Kollektionen. Außerdem sagt die Analyse-Plattform, dass sich der gesamte Markt mit neuer Stärke zurückmeldet und robuster ist als noch vor einem Jahr.

OpenSea hatte im März dieses Jahr ein Handelsvolumen von 381 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 35 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Das ist der geringste Marktanteil seit Februar 2021. Aber bei seinem neuen Wettbewerber, dem NFT-Marktplatz Blur, lief es deutlich besser. Denn im ersten Quartal verzeichnete Blur laut DappRadar ein beeindruckendes Wachstum von 57 % und einem Handelsvolumen von 2,7 Milliarden US-Dollar.

Today, we’re excited to unveil OpenSea Pro (previously Gem v2) – the fastest and most powerful NFT marketplace aggregator in the industry! Some history in the below https://t.co/bjpBKSyNZo — OpenSea (@opensea) April 4, 2023

OpenSea reagierte bereits Anfang März mit einer kundenfreundlichen Streichung der bisherigen Servicegebühr in Höhe von 2,5 %. Aber auch diese Maßnahme konnte bisher nicht dafür sorgen, Marktanteile und Kunden zurückzugewinnen. Das lag vielleicht auch daran, dass die Abschaffung der Servicegebühr nur temporär angekündigt wurde. Vielleicht fürchteten Kunden die spätere Rückkehr mit einer möglichen Verteuerung der Gebühren auf OpenSea.

Neben der zeitlich begrenzten Streichung der Servicegebühr kündigte OpenSea in demselben Tweet außerdem an, Content Creators die optionale Möglichkeit zu bieten, 0,5 % als Mindestprovision festzulegen. Zudem wurde bekanntgegeben, dass man anders als bisher, wieder NFT-Marktplätze mit gleichem Geschäftsmodell, dazu zählt Blur, nicht mehr blocken will.

Was macht den Konkurrenten Blur so stark?

Das beeindruckende Wachstum von Blur erstaunte so manchen Experten in der Branche. Es sind wahrscheinlich die verlockenden Angebote, bei denen keine Handelsgebühren erhoben werden und die Ausgabe des eigenen BLUR-Token, der die Dominanz des NFT-Marktplatzes hat so schnell zunehmen lassen. Tatsächlich hatte sich nur durch die Einführung des BLUR-Tokens das tägliche Handelsvolumen vervielfacht, wie die Daten von Dune Analytics zeigen.

Der Gewinn von Blur war der Verlust von OpenSea, sind sich Kenner einig. Der NFT-Markt hat sich einfach nur verschoben und ist dabei lediglich gering gewachsen. Das bedeutet, es könnte für OpenSea extrem schwer werden, neben dem neuen Stern am Himmel zu bestehen. Die täglich aktiven Benutzer auf OpenSea fielen vom 90.600 am 10. Februar auf nur 42.000 Mitte März.

Was aber den wirklichen Mehrwert von Blur ausmacht, ist die Tatsache, dass das Unternehmen nicht nur einen NFT-Marktplatz anbietet, sondern auch als Aggregator agiert. Damit ist es den Blur Benutzern möglich, NFTs auf mehreren Plattformen über eine einzige Plattform zu handeln. Außerdem verfügt Blur über einzigartige Funktionen wie das Portfoliomanagement mit erweiterten Analysen.

Bei OpenSea ist der NFT-Handel nur lokal möglich, sodass der gesamte Handel spezifisch dieser einen Plattform zugutekommt. Und das entspricht offenbar nicht mehr den aktuellen Kundenbedürfnissen in einem Markt der sich um mehr Dezentralität und Interoperabilität bemüht. Es sieht so aus, als würden vor allem professionelle Benutzer zu Blur strömen. Dort lockt das Unternehmen mit dem Versprechen, Token Inhaber bei zukünftigen Airdrops zu belohnen.

Blur ist der erfolgreichste Marktplatz für CryptoPunks, einer sehr erfolgreichen Sammlung von NFTs. Das Handelsvolumen lag im März mit beeindruckenden 216 Millionen US-Dollar bei einem Anteil von 87 % am gesamten CryptoPunks Handelsvolumen. Und das, obwohl der durchschnittliche Preis für einen NFT-Trade bei Blur um 7,34 % niedriger lag, als bei der nativen CryptoPunks Plattform.

Welche Risiken verbergen sich hinter den Machtverschiebungen?

Zunächst ist es natürlich lobenswert, wenn sich ein Marktteilnehmer mit einem neuen Konzept am Markt etabliert, auch wenn das auf Kosten von Konkurrenten geht, denn das belebt den Markt überall auf der Welt.

Blur hat sich gezielt den Bedürfnissen der NFT-Händler verschrieben, was offenbar ein bisher kritischer Punkt war, denn die Händler haben den Wechsel von OpenSea nach Blur rasch vollzogen. Ob sich damit aber wirklich dauerhaft die Bedingungen für sie verbessern, muss Blur zunächst unter Beweis stellen. Vom Abwerben bestehender Kunden eines Wettbewerbers bedeutet noch keine wirklich nachhaltige Strategie für Unternehmenswachstum.

Dennoch könnten auch Probleme auftauchen, wenn ein Marktführer verliert, damit ein anderer Marktführer entsteht. Das würde lediglich die Verschiebung von Marktanteilen bedeuten, unter Umständen aber langfristig nicht zu den benötigten innovativen Neuentwicklungen führen. Anders als bei BTC, dieser Markt ist bereits ausgebaut. Sie können also auch direkt Bitcoin kaufen!

Wenn Unternehmen ihre Gebühren streichen, um sich am Markt behaupten zu können, kann es zum Fall bestehender Geschäftsmodelle kommen, denn jedes Unternehmen muss Gewinn erwirtschaften und über ausreichend Liquidität verfügen. Nun muss Blur, eigentlich das gesamte NFT und Web3-Ökosystem sicherstellen, dass es den Bedürfnissen aller Marktteilnehmer gerecht wird und nicht nur denen von professionellen Händlern.

Wo gibt es NFTs für Anleger?

Auch wenn sich das Erstellen und Prägen von NFTs deutlich vereinfacht hat, ist nur ein kleiner Teil der Gemeinschaft in der Lage oder daran interessiert, eigene NFTs zu veröffentlichen. Gut, dass Anleger aber dennoch NFTs für den Handel auf OpenSea, Blur oder anderen Marktplätzen erhalten können, und zwar bei den Krypto Pre-Sales und neuen Coins im April 2023.

Wer sich für Klimaschutz, Wertstoffrecycling und Müllvermeidung interessiert, kann bei Ecoterra NFTs in Form von Emissionsgutschriften als Belohnung erhalten. Diese sogenannten Krypto-Rewards erhalten Benutzer und Token Inhaber von Ecoterra, wenn sie Nachweise über gesammelte Wertstoffe in die App laden. Auch Benutzer, die grünen Strom verwenden, können die Stromrechnung ins System laden und dafür belohnt werden.

Anleger, die sich für das Freelancer Recruiting interessiert, können mit DeeLance eine deutlich günstigere Plattform als Fiverr vorfinden, denn die Gebühren betragen nur 2 %. Sie liegen damit weit unter dem Branchenschnitt. Bei DeeLance ist auch das Metaverse als Technologie interessiert und bietet die Anmietung virtueller Büros und Geschäftsräume. Dort können beispielsweise Meetings abgehalten oder nach neuen Mitarbeitern gesucht werden.

DeeLance Upwork fiverr Kundengebühren 2 % 3,5 % 3,5 % Gebühren für Freelancer 10 % 20 % 20 % Abhebung in Kryptos und Fiat Mind. 100 $ Mind. 100 $ Dezentral Urheberrechte Treuhandkonto /teilweise /teilweise Unbegrenzte Jobs Streitbeilegung NFT / Metaverse Mitarbeitersuche

Beide Krypto Projekte sind im Vorverkauf erhältlich und richten sich gezielt an Kleinanleger aus dem Privatsektor. Anders als Blur, das sich für professionelle NFT-Händler interessiert, können in Ecoterra und DeeLance auch Anfänger leicht und schnell einsteigen. Für erfahrene Trader sind die besten Metaverse Coins eine Option.

In beiden Fällen werden NFTs an die Benutzer ausgegeben. Bei DeeLance erfolgt die Bezahlung der Freelancer über die Plattform und die digitalen Eigentumsrechte gehen als NFT an den Auftraggeber über. Bei Ecoterra sind die NFTs an Marktplätzen für Emissionsgutschriften handelbar.

Sie können so weiterverkauft werden und ihr Besitzer ist jederzeit eindeutig identifizierbar. Die Transaktionen beider Projekte werden auf der Blockchain aufgezeichnet, was für zusätzliche Transparenz und Sicherheit sorgt. Zudem sind beide Utility-Token an den Stablecoin USDT von Tether gekoppelt, was die Risiken der Kursschwankungen im Kryptosektor reduziert.

Fazit: Immer mehr Händler haben von OpenSea zu Blur gewechselt. Das hat in der Folge zur temporären Streichung der Servicegebühr für Benutzer von OpenSea geführt. Ob Blur dauerhaft kostenlos bleibt, ist genauso unsicher, wie die Dauer der Gebührenstreichung von Blur.

Sicherlich werden beide Unternehmen Wege finden müssen, um die Einnahmen zu steigern. Möglicherweise kommt es zu einer stärken Aufteilung des Marktes, dann könnten die professionellen Händler Blur nutzen, während Endanwender OpenSea bevorzugen.

Wer NFTs erhalten möchte, kann die Pre-Sales von Ecoterra oder DeeLance nutzen, die wir hier detailliert vorgestellt haben. Und die besten Meme Coins könnten auch eine interessante Alternative darstellen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/