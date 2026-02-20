|
20.02.2026 11:06:00
Opinion: The Fatal Flaw of the Bitcoin Debate Is That Value Is Being Conflated With Utility
For more than a century, no asset class has been able to hold a candle to the stock market in terms of annualized return. Despite its volatility, the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has significantly outperformed commodities, real estate, and bonds over the very long term.But over the last decade, cryptocurrencies have absolutely crushed the S&P 500 in the return column, with Bitcoin (CRYPTO: BTC), the world's largest digital currency, leading the way. Over the last 15 years, Bitcoin has catapulted from around $1 per token to approximately $68,500, as of this writing in the late evening of Feb. 15.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.