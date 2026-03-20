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20.03.2026 12:30:00
People Are Saying Bitcoin Is Dead. I'm Buying It Right Now With $500
Every time Bitcoin (CRYPTO: BTC) takes a hard fall, the obituary writers line up and say their piece. Now is one of those times. The phrase "is Bitcoin going to zero" is trending, the Crypto Fear & Greed Index recently hit an all-time low with an extreme-fear reading of just 5 out of 100, and a growing chorus of investors are declaring the asset finished. Even former U.K. Prime Minister Boris Johnson got a jab in, calling it a "giant Ponzi scheme" on March 16.The complaints are that Bitcoin's price failed to act like gold during the recent inflation scare, and additionally that the quantum computers of the near future might crack its cryptography and render it worthless overnight.In response to these claims, I'm buying $500 in Bitcoin, and I won't lose even a moment's sleep after I do. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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