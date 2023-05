Pepe Coin und TURBO von ChatGPT werden von SpongeBob Token überholt – Sponge steigt um 500 % am ersten Tag

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Ereignisse am Kryptomarkt überschlagen sich. Genauer gesagt im Bereich der Meme-Coins. Nachdem zuletzt noch Pepe Coin und TURBO (Die erste Kryptowährung von ChatGPT) mit ihren rasanten Aufstiegen für Aufsehen gesorgt haben, ist jetzt die Zeit von SpongeBob (SPONGE). Bei Meme-Coins geht es bekanntlich immer schnell, dass ein Hype entsteht und der Kurs innerhalb kürzester Zeit extrem ansteigt, aber $SPONGE scheint dem noch die Krone aufzusetzen. Der Coin ist gerade einmal einen Tag alt und in der Spitze bereits um 500 % gestiegen.

Viele Anleger haben scheinbar keine Lust mehr, Bitcoin und Ethereum zu beobachten, wie sie seit Wochen nicht vom Fleck kommen. Der Bitcoin notiert weiterhin zwischen 28.000 und 30.000 Dollar und auch bei Ethereum weiß man schon bevor man auf den Chart blickt, dass der Kurs irgendwo zwischen 1.800 und 2.000 Dollar liegt. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum Meme-Coins in letzter Zeit so durch die Decke gehen und Tag für Tag Marktbeobachter ins Staunen versetzen und Marktteilnehmer nicht selten über Nacht reich machen.

Dazu ist es natürlich wichtig, früh genug dabei zu sein. Es ist kein Geheimnis, dass nach dem rasanten Anstieg bei Meme-Coins danach meist ein dramatischer Rückgang des Kurses folgt. Auch wenn das nicht immer der Fall ist. DOGE und SHIB haben immer noch einen Platz unter den 20 größten Kryptowährungen der Welt und eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar. Einige Meme-Coins können sich also auch oben halten, aber für Investoren, die früh genug einsteigen, ist die Frage, ob der Kurs langfristig oben bleibt, auch nicht wichtig.

Diesmal dabei sein, wenn der Kurs explodiert. Jetzt $SPONGE kaufen.

Je früher man den Hype erkennt, der im Fall von einigen Meme-Coins Gewinne von mehr als 100.000 % bringen kann, desto höhere Renditen kann man selbst noch erzielen, bis der Hype vorbei ist. Im Fall von SpongeBob (SPONGE) ist es ein extrem frühes Stadium, in dem sich der Trend schon abzeichnet. In den ersten 24 Stunden ist der Kurs schon um 500 % gestiegen und genau so fangen die Geschichten meist an, wenn Meme-Coins ihren Wert innerhalb kürzester Zeit verhundertfachen oder noch höher steigen.

Über Nacht ist $SPONGE auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 13 Millionen Dollar gekommen und auch das extrem hohe Handelsvolumen aus dem Nichts macht schnell deutlich, dass der Coin innerhalb einer Woche schon auf einen Gesamtwert von 100 Millionen Dollar kommen oder noch deutlich höher ansteigen könnte. Die Gelegenheit, von Anfang an in einen Coin zu investieren, bei dem sich der Hype erst entfacht, kommt nicht oft und $SPONGE könnte die Chance sein für alle, die die SHIB, DOGE, PEPE, TURBO und viele weitere Gelegenheiten verpasst haben.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

