Pepe Kurs Prognose: Kann der Memecoin noch weiter in die Höhe schießen?

In den vergangenen 24 Stunden hat Pepe Coin (PEPE) einen bemerkenswerten Anstieg von über 100 % verzeichnet, was in Verbindung mit dem bisherigen Wachstum der letzten Woche einem Gesamtgewinn von 700 % entspricht, bei einem erreichten Wert von $0,000003238.

Mit dieser beeindruckenden Performance sticht PEPE unter den Top-100-Kryptowährungen (gemessen an der Marktkapitalisierung) hervor, insbesondere wenn man bedenkt, dass die meisten anderen digitalen Währungen in den letzten 24 Stunden und der vergangenen Woche an Wert verloren haben.

Aufgrund der starken Aufwärtsbewegung besteht die Möglichkeit, dass PEPE den Status von Dogecoin und Shiba Inu als bedeutendster Meme-Token im Kryptomarkt übertrifft. Allerdings sollten Anleger stets vorsichtig sein, da Pepe Coin keinen fundamentalen Wert jenseits des „Meme“-Charakters besitzt. Daher ist es wichtig, sich auf das Risiko eines möglichen Kurseinbruchs vorzubereiten.

Pepe – ein Memephänomen, das möglicherweise noch mehr Aufwärtspotenzial hat

Interessanterweise hat Pepe Coin (PEPE) nach einer Phase der Stagnation in der Wochenmitte einen beachtlichen Aufschwung erlebt, wobei sich der Relative-Stärke-Index (RSI) von einem Wert von 30 am 3. Mai erholt hat. Angesichts der Tatsache, dass PEPE noch eine relativ neue digitale Währung ist, könnte es einige Zeit dauern, bis die aktuelle Rallye an Schwung verliert. Diese Einschätzung wird durch den Anstieg des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über den langfristigen gleitenden Durchschnitt gestützt, was auf potenzielle weitere Gewinne hindeutet.

Ein weiterer positiver Faktor ist das kontinuierliche Ansteigen des Unterstützungsniveaus, das darauf hindeutet, dass mögliche Kursrückgänge nur kurzfristiger Natur sein könnten, während PEPE seinen Aufwärtstrend kurz- und mittelfristig beibehält. Einer der Hauptgründe für den fortgesetzten Anstieg von PEPE ist die Tatsache, dass bedeutende Handelsplattformen begonnen haben, den Token zu listen, wobei OKX die jüngste und größte dieser Börsen ist.

Dieser Schritt hat dem Meme-Token einen erheblichen Schub gegeben, insbesondere wenn man bedenkt, dass OKX anscheinend 4 % des gesamten PEPE-Angebots erworben hat. Da viele große Börsen Pepe Coin noch nicht gelistet haben (einschließlich Binance), könnte der neu eingeführte Token in den kommenden Wochen weitere Zuwächse verzeichnen, obwohl er keinen fundamentalen Wert besitzt.

Laut CoinGecko belegt PEPE derzeit Platz 42 unter den Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit Shiba Inu auf Platz 16 und Dogecoin auf Platz 9 hat PEPE noch einen langen Weg vor sich, um einen oder beide dieser etablierten Meme-Token zu überholen, doch eine solche Entwicklung ist keineswegs auszuschließen.

PEPE wurde vor einigen Wochen eingeführt und ist ein ERC-20-Token mit einem maximalen Gesamtangebot von 420 Billionen (eine Anspielung auf die 4/20-Cannabiskultur). Derzeit hat PEPE etwas mehr als 94.000 Inhaber, verglichen mit 43.000 am 25. April und 7.500 am 17. April.

Quelle: Watcher Guru

Trotz des beeindruckenden Wachstums ist zu beachten, dass PEPE in keiner Verbindung zu Matt Furie, dem ursprünglichen Schöpfer des Pepe the Frog-Memes, steht, während die Identität der Schöpfer von PEPE unbekannt bleibt. Diese Anonymität hat zu Bedenken geführt, dass es sich bei PEPE um ein klassisches Pump-and-Dump-Schema handeln könnte – eine Sorge, die durch die Tatsache verstärkt wird, dass die Registranten der offiziellen Domain anonym geblieben sind und einen Datenschutzdienst nutzen, der mit verschiedenen Betrugsfällen in Verbindung gebracht wird.

Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass die Gründer von Pepe Coin auf Kosten der Kleinanleger reich geworden sind, hat sich der Coin inzwischen zu einer eigenständigen Kryptowährung entwickelt, insbesondere durch die zunehmende Anzahl von Börsenlistings. Dies bedeutet, dass PEPE, trotz Missachtung der Wirtschaftslogik und des gesunden Menschenverstands, nun bereits als etablierter Token mit einer eigenen treuen Community von Inhabern und Unterstützern angesehen werden kann, was ausreichend sein könnte, um ihn langfristig am Leben zu erhalten.

Dank angekündigtem Binance-Listing übersteigt Pepes Handelsvolumen nun sogar das vom Dogecoin

Memecoins, die ein populäres Internet-Meme aufgreifen und einen Aspekt der Finanzspekulation hinzufügen, sind in der Krypto-Welt längst etabliert, obwohl sie keinen wirklichen Nutzen bieten. Unbedarfte Anleger können von den parabolischen Kursgewinnen angezogen werden, die meist plötzlich einbrechen und diejenigen, die nahe am Höhepunkt investiert haben, mit erheblichen Verlusten zurücklassen.

Seit den pandemiebedingten Marktaktivitäten in den Jahren 2020 und 2021 haben sich zwei hundebezogene Token, Dogecoin und Shiba Inu, unter den wertvollsten Krypto-Projekten etabliert. Elon Musk, CEO von Tesla, äußerte häufig seine Wertschätzung für Dogecoin auf Twitter, oft mit einem humorvollen Unterton, und Forschungsfirmen wie Chainalysis begannen, das Thema zu analysieren.

Pepe Coin verzeichnete Zuwächse, als Binance, die weltweit größte Kryptobörse, ankündigte, den Token zum ersten Mal zu listen. Binance-Kunden können ab Samstag mit Pepe handeln. „Bitte beachten Sie, dass der Token keinen Nutzen hat und von einem anonymen Team entwickelt wurde“, warnte Binance in seiner Ankündigung. Changpeng Zhao, CEO von Binance, fügte auf Twitter hinzu: „Meme-Coins (und alle Kryptowährungen) sind sehr riskant! Denken Sie daran, dass niemand Sie zwingt, sie zu kaufen.

Zumindest vorübergehend scheint Pepe den Titel als beliebtester Memecoin im Kryptobereich übernommen zu haben. Anfang der Woche überstieg das Handelsvolumen von Pepe das von Dogecoin und Shiba Inu. Tatsächlich haben diejenigen, die den Token auf Uniswap handelten, in den letzten drei Wochen über 10 Millionen US-Dollar an Ethereum-Transaktionsgebühren verbrannt, wobei ein Teil der Gebühren vernichtet wird, anstatt an die Miner zu gehen. Dies ließ die Menge des verbrannten Ethers im Netzwerk auf etwa 60 Millionen US-Dollar pro Woche ansteigen.

Dieses neue Kryptoprojekt wird nach seinem Launch höchstwahrscheinlich genauso explodieren wie Pepe

Die aufstrebende Kryptoplattform yPredict hat das Potenzial, nach ihrem offiziellen Start ähnlich durchzustarten wie der berühmte Meme-Coin Pepe. Mit beeindruckenden Funktionen und einem vielversprechenden PreSale zeichnet sich yPredict als ein Kryptoprojekt aus, das in der Branche für Aufsehen sorgen könnte.

Einer der Gründe, warum yPredict eine solche Aufwärtsdynamik haben könnte, sind die hochmodernen KI-gestützten Analysemodelle, die präzise Marktprognosen liefern. Diese Modelle wurden von den besten 1 % der KI-Entwickler entwickelt und bieten Anlegern lebenslang kostenlose Vorhersagen. Der YPRED-Token-Vorverkauf gibt Investoren die Möglichkeit, sich frühzeitig am Projekt zu beteiligen und von den zukünftigen Erfolgen der Plattform zu profitieren. Attraktive Boni und Staking-Belohnungen sind weitere Anreize, die das Interesse der Anleger wecken und zum Wachstum von yPredict beitragen könnten.

Der PreSale von yPredict ist eine einmalige Gelegenheit für Kryptoanleger, sich an diesem vielversprechenden Projekt zu beteiligen und ihre Portfolios zu diversifizieren. Wenn yPredict nach seinem Launch die Erwartungen erfüllt und die angebotenen Funktionen erfolgreich umsetzt, besteht die Möglichkeit, dass es genauso explodiert wie Pepe. Investoren sollten jedoch stets ihre eigene Due Diligence durchführen und die potenziellen Risiken und Vorteile sorgfältig abwägen, bevor sie sich für eine Investition entscheiden.