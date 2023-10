PEPE, Shiba Inu und Dogecoin explodieren – Sind das die besten Meme Coins, die man kaufen kann?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einer langen Durststrecke folgt inzwischen ein starker Tag auf den anderen im Krypto-Sektor. Seit der Bitcoin-Kurs im Hinblick auf Spot-ETFs durch BlackRock und Ark Invest die 30.000 Dollar Marke pulverisiert hat und direkt die 35.000 Dollar Hürde in Angriff genommen hat, gibt es für die Bullen kein Halten mehr. Während Meme Coins erst von dieser Rallye unbeeindruckt waren, gehören diese heute zu den großen Gewinnern. PEPE, SHIB und DOGE steigen jeweils im zweistelligen Prozentbereich und auch Wall Street Memes und Meme Kombat könnten von der bullischen Stimmung profitieren.

Es gibt nicht viele Meme Coins, auf die man in der letzten Woche setzen konnte, ohne dabei Gewinne zu erzielen. Das trifft auch auf den restlichen Kryptomarkt zu. Der Großteil der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegt in der letzten Woche im Plus. Der größte Gewinner ist aber wie so oft in den letzten Tagen wieder PEPE, der die Rallye fortsetzt und in den letzten 24 Stunden nochmal um knapp 30 % steigt. Damit steuert der Meme Coin wieder auf eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Dollar zu und steigt im Krypto-Ranking wieder auf.

Auch der größte Meme Coin DOGE liegt mit 10 % im Plus und erreicht damit wieder eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar. Ähnlich stark hat auch Shiba Inu (SHIB) performt. Mit einem Plus von 10,12 % summiert sich das Plus beim zweitgrößten Meme Coin in einer Woche auf knapp 20 %. Getoppt wird das noch von FLOKI, der von gestern auf heute um 23,86 % gestiegen ist und die 300 Millionen Dollar Marke wieder anvisiert.

Egal wohin man schaut, die Kurse der meisten Coins sind am steigen. Bullische Stimmung liegt in der Luft und diese soll laut den meisten Experten ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht haben. 2021 hat bereits gezeigt, wie viel Luft nach oben hier noch herrscht und die Mehrheit der Marktbeobachter geht davon aus, dass die Rallye diesmal noch höhere Kurse bringen könnte. Ein Bitcoin-Anstieg auf 100.000 Dollar oder mehr dürfte wahrscheinlich auch wieder den einen oder anderen Milliarden Dollar Coin zum Vorschein bringen. Auch Meme Coins, die um das 100 – 1.000-fache steigen, wird der nächste Bullrun mit sich bringen. Wall Street Memes und Meme Kombat sind zwei Projekte, bei denen das gelingen könnte.

Wall Street Memes hat in diesem Jahr bereits für viel Aufsehen gesorgt und PEPE zwischenzeitlich schon Konkurrenz gemacht. Schon im Vorverkauf wurden $WSM-Token im Wert von knapp 30 Millionen Dollar verkauft. Im Anschluss an das Listing an mehreren Kryptobörsen hat es Wall Street Memes schnell auf eine Bewertung von knapp 150 Millionen Dollar geschafft.

Nach Gewinnmitnahmen, die den $WSM-Kurs aktuell wieder auf 0,0265 Dollar gedrückt haben, hat das Team eine Reihe von Produkteinführungen angestrebt und diese auch zum Teil schon umgesetzt. Zahlreiche Exchanges haben $WSM in den ersten Wochen gelistet und auch das neue Wall Street Memes Casino kommt bei Investoren sehr gut an, sodass der Weg zur 0,1 Dollar Marke frei zu sein scheint.

Bei Meme Kombat handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Charaktere der größten Meme Coins gegeneinander antreten und die Community darauf wetten kann, wer gewinnt. Die Kämpfe werden von KI generiert, sodass der Ausgang dem Zufall unterliegt. Wer sich fragt, wie eine Schlacht zwischen PEPE und FLOKI ausgehen würde, kann sich auf Meme Kombat schon bald ein Bild davon machen. Damit zieht Meme Kombat ($MK) die Communities der größten Meme Coins auf seine Plattform und hat so die besten Voraussetzungen für eine mögliche Kursexplosion.

Investoren, die sich dazu entscheiden, ihre $MK-Token zu staken, erhalten dafür eine Rendite und können die gestakten Token dennoch für den Wetteinsatz in den Battles verwenden. Schon während des Vorverkaufs wird der $MK-Preis angehoben, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen Buchgewinn mitnehmen können, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.