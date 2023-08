Pepe steigt um 12 % in einer Woche während Wall Street Memes auf 25 Millionen Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der PEPE Kurs ist in der letzten Woche um mehr als 12 % gestiegen, während Wall Street Memes im Presale fast 25 Millionen Dollar erreicht hat und ankündigt, dass die Staking-Funktion bald verfügbar sein wird.

Wall Street Memes macht sich auf den Weg vom King of Stonks zum King of Meme Coins. Außerdem gibt es Pläne für weitere Produkteinführungen und Staking in einem fortgeschrittenen Stadium, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das Ziel des Wall Street Memes-Coins ist es, die Bewegung der Kleinanleger zu monetarisieren, die im Meme-Aktienrausch von 2021 die Wall Street mit ihren eigenen Waffen geschlagen und die GameStop-Aktie entgegen aller Erwartungen stabilisiert haben.

Aber die Pläne des Teams hören damit nicht auf. Die bevorstehende Einführung der Staking-Funktion bedeutet, dass Token-Inhaber in der Lage sein werden, eine Rendite aus den 30 % des gesamten Token-Volumens zu erzielen, die für Community-Rewards reserviert sind.

Bislang wurden mehr als 24 Millionen Dollar von Investoren aufgebracht, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Es bleiben wahrscheinlich nur noch wenige Tage, bis die aktuelle Vorverkaufsphase ausverkauft ist und das Ziel von 25.928.599 Dollar erreicht ist.

Nach Abschluss der aktuellen 29. Phase steigt der Preis des Tokens in der 30. und letzten Phase des Presales von 0,0334 auf 0,0337 Dollar. Das Hard Cap-Ziel liegt bei 30 Millionen Dollar. $WSM hat das Potenzial, der nächste Meme-Coin zu werden, der frühen Anlegern eine Rendite von weit mehr als 1.000 % bringen könnte.

Jetzt mehr über $WSM erfahren.

Spektakulärster Presale in diesem Jahr

Der Wall Street Memes Coin ist eine der größten Presales auf dem Kryptomarkt in diesem Jahr und ist die Idee des Teams, das hinter der sozialen Wall Street Memes-Community mit mehr als einer Million Followern steht. Sie ist eine der einflussreichsten Communities für Kleinanleger im Internet. So hat allein das Instagram-Konto Wall Street Bets 534.000 Follower und weitere 260.000 auf X (früher Twitter).

Der Einfluss der Wall Street Memes Investment-Community ist so groß, dass sogar der reichste Mann der Welt und die meistgefolgte Person auf Twitter, Elon Musk, mehrmals mit dem Twitter-Konto interagiert hat. Musk hat sich inzwischen mehrmals mit dem Wall Street Memes X-Konto ausgetauscht, wie nachfolgend zu sehen ist:

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2023

Bemerkenswert ist, dass Musk auch auf einen Tweet des Shiba Inu-Gründers geantwortet hat, nachdem Wall Street Memes diesen retweetet hatte – dies lässt darauf schließen, dass jemand von den 410 Personen, denen Musk auf Twitter folgt, Wall Street Memes folgt. Im Einklang mit dem Fokus auf die Stärkung des kleinen Mannes sind 100 % des $WSM-Token-Angebots für die Wall Street Memes-Community bestimmt – es gibt keinen privaten Verkauf hinter den Kulissen.

Das bedeutet, dass Wall Street Memes nicht nur der größte Vorverkauf des Jahres ist, sondern auch einer der fairsten. Fünfzig Prozent des Token-Angebots stehen im Vorverkauf zur Verfügung, 30 Prozent als Community-Belohnungen, 10 Prozent für CEX-Liquidität und 10 Prozent für DEX-Liquidität.

Mit der bestätigten Nachricht, dass das Staking für $WSM eingeführt wird, werden die Token-Inhaber für ihr Engagement für das Projekt belohnt. Wall-Street-Memes werden zu einem Magneten für die Gelder langfristiger Krypto-Investoren auf der Jagd nach einem diversifizierten passiven Einkommen, das das Staking-System bieten wird.

Ist Elon Musk der Krypto-Wal, der $WSM-Token für eine Million Dollar gekauft hat?

Ein Krypto-Wal investierte Anfang August eine Million Dollar in den Vorverkauf von Wall Street Memes $WSM und seitdem wird viel spekuliert, ob es sich dabei um Elon Musk handelt. Die mysteriöse Wal-Adresse kaufte $WSM in fünf Transaktionen im Wert von 460 ETH – also rund 840.000 Dollar – die innerhalb von sechs Minuten ausgeführt wurden. Weitere 93 ETH wurden zwei Wochen zuvor von der gleichen Wallet aus getätigt.

Insgesamt hat der mysteriöse Krypto-Wal rund eine Million Dollar in $WSM investiert. Die Krypto-Wal-Käufe sind ein deutlicher Vertrauensbeweis in Wall Street Memes und sein Renditepotenzial. Die Token-Käufe des $WSM-Kryptowals können auf Etherscan eingesehen werden.

Dieselbe Wal-Adresse hat in einer früheren Transaktion auch $WSM im Wert von 93 ETH gekauft.

Krypto-Youtuber lieben Wall Street Memes

Die Anziehungskraft der Marke Wall Street Memes und der anhaltende Erfolg des Presales bedeuten, dass $WSM schon vor dem Listing ein Top-Coin ist. YouTuber kommen in Scharen, um ihre Prognosen abzugeben, die weit über x10 hinausgehen.

Zach Humphries, ein Youtube-Krypto-Analyst mit 110.000 Abonnenten, hat erst kürzlich offenbart, dass er selbst 1.000 Dollar in das Projekt investiert hat. Ein weiterer $WSM-Fan ist Michael Wrubel, mit 310.000 Youtube-Abonnenten. Er hat seit Beginn des Presales in das Projekt investiert.

Außerdem gibt es noch Joe Parys, der seinen 380.000 Abonnenten auf Youtube vor neun Tagen mitteilte, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass $WSM ein x100 Coin sein könnte.

Ein weiterer einflussreicher YouTube-Kanal, CryptoDexWorld, ist der Meinung, dass Wall Street Memes der nächste Pepe-Coin sein könnte, da es eine lebhafte Community von finanziell versierten Kleinanlegern gibt. Und die wachsende Reichweite des Wall Street Memes-Coins ist auf wichtigen Krypto-Websites wie Cryptopotato, Analytics Insight, U.Today, Outlook India, Finbold, und Insidebitcoins offensichtlich.

Angesichts der Stärke der Wall Street Memes-Gemeinschaft und der starken Leistung des Vorverkaufs des Projekts rechnen Analysten und Beobachter damit, dass $WSM der nächste virale Meme-Coin sein wird. Prominente YouTube-Krypto-Analysten wie CryptoDexWorld mit 108.000 Abonnenten sagen voraus, dass $WSM es mit Pepe, Shiba Inu oder sogar Dogecoin aufnehmen könnte.

Wie man den Wall Street Memes Coin kauft und am 50.000 Dollar Airdrop teilnimmt

Investoren, die einem möglichen Preisanstieg in der Zukunft zuvorkommen wollen, sollten sich beeilen und noch vor der nächsten Preiserhöhung investieren. $WSM kann auf der Ethereum-Blockchain und der BNB Smart Chain mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20) gekauft werden, indem man direkt auf der Website seine Wallet verbindet und den Token gegen ETH, BNB oder USDT tauscht.

Außerdem veranstaltet Wall Street Memes ein Gewinnspiel, bei dem fünf glückliche KÄUFER von einem $WSM-Airdrop in Höhe von 50.000 Dollar profitieren können.

Investoren, die bereits $WSM gekauft haben, können auf den Button auf der Wall Street Memes Linktree Seite klicken, um die Schritte zur Qualifikation für den Airdrop auszuführen. Wall Street Memes, der King of Stonks, ist dabei, der King of Meme Coins zu werden, was Anleger auf keinen Fall verpassen sollten.

Jetzt $WSM im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.