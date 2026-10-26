26.10.2026 17:51:49

Peter Schiff Says $75,000 Bitcoin Is Coming: Watch These 5 Catalysts

This article Peter Schiff Says $75,000 Bitcoin Is Coming: Watch These 5 Catalysts originally appeared on Benzinga.com

.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1182
-0,0026
-0,23
Japanischer Yen
176,092
0,2320
0,13
Britische Pfund
0,8378
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9251
0,0004
0,04
Hongkong-Dollar
8,7731
-0,0214
-0,24
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen