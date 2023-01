Pi Coin Prognose – steht 2023 ein Launch bevor?

Mit über 35 Millionen sogenannten Pioneers gehört das Pi-Netzwerk zu den größten überhaupt. Dennoch kann man den Pi Coin nirgends kaufen. Seit einigen Jahren sorgt da Pi-Netzwerk immer wieder für Aufmerksamkeit, zuletzt im Dezember 2022, als das Gerücht die Runde machte, Pi Coin wäre nun endlich an Börsen gelistet und könne gehandelt werden. Das ist aber weiterhin nicht der Fall, was eine Prognose für 2023 schwierig macht. Könnte es dieses Jahr einen Launch geben und warum zögert er sich so heraus?

Was ist Pi Coin?

Pi Coin ist die Kryptowährung des Pi-Netzwerks. Wenn es um das Pi-Netzwerk geht, scheiden sich allerdings die Geister. Viele Menschen sind entweder optimistisch angesichts der großartigen Chancen, Innovationen und dem Potenzial, mit wenig Kapital Geld zu verdienen – andererseits gibt es viele Skeptiker, die es mit Multi-Level-Marketing vergleichen und als Betrug abschreiben. Eines ist jedoch allgemein bekannt: Es ist ein Kryptoprojekt, welches den Nutzern über eine App ermöglicht, die Kryptowährung Pi von der Pi-Blockchain zu minen.

Es mag auf den ersten Blick sehr simpel wirken, an Pi Coins zu kommen: Man muss sie einfach selbst minen. Das Mining von Pi ist dank der benutzerfreundlichen Mobil-App relativ einfach. Allerdings hat nicht jeder einfach Zugriff darauf, denn Miner werden lediglich von anderen Minern eingeladen.

Wenn man jemanden zum Pi Network einlädt, profitiert nicht nur man selbst davon, sondern auch die Person, die über einem in der Kette steht. Viele Kritiker sehen das als Beleg dafür, dass es sich um ein Schneeballsystem ­– ein pyramid scheme – handelt. Es gibt aber genauso viele Anhänger und Befürworter des Projekts, welche mehr Nutzen im Pi Coin erkennen und an eine positive Zukunft für das Projekt glauben.

Projekt seit 2019 aktiv

Pi Network hat aktuell mehr als 2,1 Millionen Follower auf Twitter und somit eine beeindruckende Nutzerbasis. Es wurde 2018 gegründet und ist seit 2019 in geschlossenem Netzwerkstatus aktiv.

Dadurch können User zwar ihre Pi-Token innerhalb des Netzwerks tauschen, aber nicht darüber hinaus. Das würde durch den Launch des Mainnets möglich sein, doch dieser steht noch aus. Erst dann können die Token gegen andere Kryptowährungen getauscht werden.

Der Pi Coin ist eine Krypto-Initiative, die den Nutzern eine neue Währung mit allen Vorteilen von Bitcoin (BTC) zur Verfügung stellen will, aber gleichzeitig deren Fallstricke vermeiden soll. Auch wenn es bislang keinen echten Wert hat, weil es an keiner Börse gekauft oder verkauft werden kann, ist der Hype groß und hält sich beständig.

Nicht autorisierte Listung heizt Gerüchteküche an

Vor kurzem sorgte eine Meldung rund um Pi Coin für großes Aufsehen. Am 29. Dezember 2022 gab die Krypto-Börse Huobi Global die Notierung von PI bekannt. In den 24 Stunden nach der Ankündigung stieg der Pi-Token-Preis um über 460 % von 44,03 $ auf 232,97 $ zum 30. Dezember 2022.

Pi Network reagierte jedoch mit einer Warnung vor der Notierung seines Tokens an Huobi und anderen Börsen und twitterte, dass es bis zum 29. Dezember 2022 „keine Börsennotierung autorisiert“ habe.

Wie sieht die Zukunft von Pi Coin aus?

Derzeit wird weiter darüber diskutiert, ob das Pi-Netzwerk eine gut gemeinte Initiative oder ein Betrug ist. Nutzer investieren jedoch kein Geld, sondern nur ihre Zeit fürs Mining übers Handy. Ein klassischer Betrug sähe anders aus.

Das Projekt wurde dafür kritisiert, dass sie ihre Community durch den Verkauf von Werbung ausnutzen würde, um die 35 Millionen Mitglieder zu erreichen. Diese Zahl der Pioniere stammt aus einer Ankündigung auf Twitter vom 19. Mai 2022 und wurde seitdem nicht aktualisiert.

Frühe Einsteiger akkumulieren jedoch fleißig Pi Coins in Erwartung, dass der Preis stark steigen wird, sobald das Netzwerk live geht. Pi Network besteht aber weiterhin darauf, dass es kein Initial Coin Offering (ICO) oder einen Crowdfunding-Verkauf durchführt. Pi Coins, die auf dem eingeschlossenen Mainnet abgebaut werden können, verbleiben derzeit im Ökosystem. Die aktuelle Enclosed Network-Periode solle den Pionieren Zeit geben, KYC-Verifizierungen zu bestehen, Apps hinzuzufügen und das Mainnet zu optimieren. Von einer Öffnung des Netzwerkes war noch nicht die Rede.

Vorhersagen

Einige Webseiten, die auf Algorithmen und künstliche Intelligenz setzen, haben schon versucht, Preisvorhersagen für Pi Coin zu treffen. Diese sind ohne Gewähr, immerhin ist das Mainnet nicht live und ein Handel mit Pi nicht möglich.

CoinMarketCap notierte den Wert zum 9. Januar 2023 bei 0.007077 $, etwas weniger als in den Tagen zuvor. Wallet Investor und DigitalCoinPrice schätzen einen Preis von 0,007077 $ für Pi Coins.

Sämtliche Prognosen sind höchst spekulativ. In sozialen Medien schätzen manche Pioniere sogar einen Wert bis zu Hunderten Dollar, sobald der Handel mal live geht.

Es ist wichtig zu bedenken, dass die Kryptowährungsmärkte nach wie vor extrem volatil sind, was es schwierig macht, den Preis eines Coins vorherzusagen.

Launch bevorstehend?

Das irrtümliche Listing im Dezember wirft zahlreiche Fragen auf. Viele Pioniere hoffen, dass es sich um einen Test handelte, der zwar schiefgegangen ist, aber mögliche einen baldigen Launch nach sich zieht.

Offiziell ist aber noch nichts und die einzigen Informationen über einen Zeitpunkt des Mainnet-Launches lauten: „bald“. Man muss sich also gedulden und auf künftige News hoffen.

Über den Autor: Florian Hieke ist als Autor darauf spezialisiert informative und ansprechende Inhalte über die Schnittstellen von Finanzwesen, Krypto und iGaming zu erstellen. Dank eines Bachelors in International Development und mehrere Jahre Erfahrung am Weltmarkt ist er mit seinem Fachwissen aus diesen Branchen besten positioniert. Ob es um die neuesten Trends von Kryptowährungen, Entwicklungen an der Börse oder von Blockchain-basierten Projekten geht, bietet er eine unverwechselbare Perspektive, um den Lesern zu helfen, auf dem Laufenden zu bleiben. Sein Ziel ist es, wertvolle Erkenntnisse zu liefern, damit die Welt von Krypto, ETFs, Aktien und anderem verständlich und leicht zu navigieren ist.

