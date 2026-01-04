Goldpreis

Multi-Asset-Chancen 04.01.2026 01:19:00

PIMCO-Ausblick 2026: Experten bewerten Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold

PIMCO-Ausblick 2026: Experten bewerten Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold

PIMCO hat seinen Multi-Asset-Ausblick für 2026 veröffentlicht. Der Vermögensverwalter sieht Chancen bei Value-Aktien, Anleihen und Gold - mahnt bei Kryptowährungen jedoch zur Vorsicht.

• PIMCO sieht Value-Aktien unter dem historischen Durchschnitt bewertet und erwartet Aufholpotenzial
• Der Vermögensverwalter empfiehlt einen Wechsel von Cash zu hochwertigen Anleihen
• Bei Kryptowährungen mahnt der Experte aufgrund Volatilität und regulatorischer Unsicherheiten zur Vorsicht

Value-Aktien mit Aufholpotenzial

Die US-Aktienmärkte weisen Bewertungen nahe historischer Höchststände auf - getrieben von einer mehrjährigen, technologielastigen Rally. Wie PIMCO in seinem am 8. Dezember 2025 veröffentlichten Multi-Asset-Ausblick schreibt, wirft die Konzentration der Erträge auf eine Handvoll Mega-Cap-Technologiewerte Fragen zur Nachhaltigkeit auf. Die KI-Investitionen der großen Tech-Unternehmen, die früher aus dem Cashflow finanziert wurden, würden zunehmend über Schuldenaufnahme gestemmt.

Unter der Oberfläche zeige sich jedoch ein differenzierteres Bild, so Marc Seidner, CIO of Non-traditional Strategies bei PIMCO. Value-Aktien seien im Vergleich zum historischen Durchschnitt attraktiv bewertet und böten Potenzial für eine Rückkehr zum Mittelwert. Weitere Zinssenkungen der Federal Reserve bei gleichzeitig verbessertem Wachstum wären laut Seidner das beste Szenario für Value-Titel. In den Schwellenländern hält PIMCO neben China vor allem Korea und Taiwan für interessant - diese Märkte böten Zugang zum Technologiesektor zu günstigeren Bewertungen.

Anleihen statt Cash

PIMCO rät Anlegern, überschüssige Cash-Bestände in hochwertige Anleihen umzuschichten. In der Zinssenkungsphase der Fed sei das Halten von Bargeld mit Opportunitätskosten und Reinvestitionsrisiken verbunden, da Cash-Bestände immer wieder in Instrumente mit noch niedrigeren Renditen umgeschichtet würden.

Wer von Cash zu Anleihen wechsle, könne sich Renditen sichern und bei fallenden Zinsen von Kursgewinnen profitieren. Wie aus dem PIMCO-Ausblick hervorgeht, bevorzugt der Vermögensverwalter Anleihen mit Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren. Da die Inflation wieder näher an den Zielwerten der Zentralbanken liege, hätten Anleihen zudem wieder Diversifikationspotenzial - insbesondere durch ihre traditionelle negative Korrelation zu Aktien könnten sie Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt abfedern.

Gold mit Potenzial, Krypto mit Fragezeichen

Bei Rohstoffen sieht PIMCO strukturelle Unterstützung für die Goldnachfrage. Anhaltende Handelskonflikte und steigende Staatsverschuldungen dürften den Goldpreis stützen - ein Anstieg um bis zu 10 Prozent im Jahr 2026 sei möglich. Allerdings sei die Gold-Rally neben fundamentalen Faktoren auch stark von Momentum und Liquidität getrieben worden, weshalb kurzfristige Rücksetzer nicht ausgeschlossen seien. Zudem erscheine die Bewertung im Vergleich zu den realen Renditen hoch.

Bei Kryptowährungen mahnt Seidner zur Vorsicht. Diese seien ein volatiles Anlageinstrument und besäßen möglicherweise nicht die klassischen Charakteristika echter Wertanlagen - Kursrücksetzer wie zuletzt bei Bitcoin hätten das vielen Investoren wieder vor Augen geführt. Mit dem Aufstieg von Stablecoins und tokenisierten Assets stehe der digitalen Finanzwelt zwar womöglich ein wegweisendes Jahr bevor, doch Volatilität, Steuerfragen und regulatorische Unsicherheiten blieben wichtige Faktoren.

An den Kreditmärkten sieht PIMCO weiterhin Chancen - insbesondere bei großvolumigen Finanzierungen mit begrenztem Wettbewerb, im Kreditgeschäft mit weniger risikobehafteten Verbrauchern sowie bei ausgewählten Immobilienfinanzierungen.

D. Maier / Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Thapana_Studio / shutterstock.com

