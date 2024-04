PlanB hat eine bullische Halving-Prognose für Bitcoin – dieser neue Solana Memecoin könnte davon profitieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Jahr 2024 markiert wohl einen Wendepunkt für den Kryptospace: Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von 71.000 Dollar unmittelbar vor seinem vierten Halving. In Vergangenheit wurden Allzeithochs jedoch immer erst nach dem jeweiligen Halving erreicht. Der renommierte Analyst Plan B bietet mit seiner tiefgreifenden Analyse und seinen fundierten Vorhersagen wertvolle Einsichten in das, was die Zukunft für Bitcoin nach diesem signifikanten Meilenstein bereithält. Zudem könnten auch kleinere Coins wie SLOTH von den Entwicklungen profitieren.

Das Halving von Bitcoin richtig verstehen

Bitcoins Halving ist ein fundamentaler Mechanismus, der alle vier Jahre stattfindet und die Belohnung für das Mining eines Blocks halbiert – in diesem Fall von 6,25 auf 3,125 Bitcoin. Die bewusste Reduzierung des Angebots zielt darauf ab, Inflation zu verhindern und die Knappheit von Bitcoin zu erhöhen, was wiederum langfristig zur Wertsteigerung beitragen kann. Historisch gesehen führten Halvings stehts zu einer signifikanten Volatilität und oftmals zu bemerkenswerten Preisrallyes.

Quelle: Relai

Mit dem bevorstehenden Halving setzt sich diese Tradition fort, mit einer Pre-Halving-Rallye, die neue Höchststände erreichte, gefolgt von einer Korrekturphase. Allerdings zeigte die Vergangenheit, dass die größten Preissteigerungen in der Regel erst nach dem Halving einsetzen, was für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 und darüber hinaus bedeutende Kursbewegungen erwarten lässt. Das Halving von Bitcoin wird dieses Mal vorraussichtlich am 20. April eintreten.

PlanB geht in Zuge dessen von weiteren Kurssteigerungen aus

Das Stock-to-Flow-Modell (S2F) hat sich als eine der präzisesten Methoden zur Vorhersage der Preisentwicklung von Bitcoin, insbesondere im Kontext der Halving-Ereignisse, etabliert. Das Modell, das das Verhältnis zwischen dem vorhandenen Bitcoin-Angebot (Stock) und der jährlichen Produktion neuer Bitcoins (Flow) misst, sagt aus, dass die Verknappung des Angebots durch Halvings zu Preisanstiegen führt.

Plan B hat auf der Grundlage des S2F-Modells prognostiziert, dass Bitcoin im Jahr 2024 die Marke von 100.000 Dollar erreichen könnte. Angesichts des Übergangs des Modellwerts im April auf etwa 500.000 Dollar als durchschnittlicher Preis in der aktuellen Halving-Periode, erscheint diese Prognose durchaus plausibel. Plan B geht sogar noch weiter und vermutet, dass der Preis im Jahr 2025 weit über 100.000 Dollar in Richtung 1.000.000 Dollar steigen könnte.

Die Betrachtung der Bitcoin-Marktzyklen offenbart, dass wir uns aktuell in der Übergangsphase von der Akkumulation zum Bullenmarkt befinden. Die Beobachtung wird durch die Farbwechsel in Plan B’s Zyklenmodell von Blau zu Rot bestätigt, was historisch gesehen den Beginn einer neuen Bullenmarktphase signalisiert. Angesichts des Musters vergangener Zyklen ist die Erwartung einer Fortsetzung des bullischen Schwungs auch nach dem Halving begründet. Trotz der unvermeidlichen Marktvolatilität und der Möglichkeit kurzfristiger Korrekturen zeichnet sich ab, dass die Grundstimmung am Markt wohl noch weiter positiv bleiben wird.

Coins wie SLOTH könnten ebenfalls signifikant von weiterer Bitcoin Rallye profitieren

Bei einer bevorstehenden Bitcoin-Rallye ist es eine gängige Beobachtung, dass Altcoins und insbesondere Memecoins oft eine noch intensivere Rallye erfahren als die führende Kryptowährung selbst. Die Ursache hierfür liegt in ihrer tendenziell geringeren Marktkapitalisierung und ihrem niedrigeren Bekanntheitsgrad, welche ihnen ein signifikant höheres Potenzial für Kurssteigerungen verleihen als bereits etablierten Kryptowährungen.

Ein besonders vielversprechender Kandidat in diesem Segment ist aktuell der Coin SLOTH des Projekts Slothana. Dabei handelt es sich um eienn brandneuen Memecoin auf der Solana-Blockchain. Angesichts der beeindruckenden Rallyes, die Solana-Memecoins wie BONK und BOME in den vergangenen Monaten hingelegt haben, erscheinen die Chancen für eine ähnliche Kursentwicklung bei SLOTH vielversprechend. Das Aufwärtspotenzial dieses Coins wird vor allem durch die Tatsache verstärkt, dass er sich gegenwärtig noch in der PreSale-Phase befindet und somit vor dem ersten offiziellen Coinlisting steht.

Während des PreSales von SLOTH wurde bereits ein signifikanter Hype generiert, der sich in multimillionenschweren Investitionen innerhalb weniger Tage widerspiegelt. Interessenten haben die Möglichkeit, SLOTH zu einem vergünstigten Preis von 10.000 SLOTH pro SOL zu erwerben. Das witzige Faultiermaskottchen des Coins und das perfekte Timing könnten SLOTH in die Lage versetzen, im Zuge einer Bitcoin-Rallye eine außerordentlich starke Performance zu zeigen.

